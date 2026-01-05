Восточная Европа требует места в руководстве ЕЦБ

Страны Восточной Европы начали самую масштабную кампанию за всю историю своего членства в ЕС, чтобы получить место в высшем руководстве Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регион стремится продвинуть своего представителя на одну из ключевых должностей в финансовой иерархии Еврозоны. Об этом сообщает Bloomberg 5 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вакансия, открывающая возможности

В мае свой пост покидает вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Это создает «окно возможностей» для кандидатов из Эстонии, Латвии и Хорватии, которые уже вступили в борьбу за это кресло. Даже если эта попытка окажется неудачной, до конца 2027 года в Исполнительном совете банка (который состоит из шести человек) освободится еще три места.

Главный аргумент восточноевропейских стран — математика и справедливость. После присоединения Болгарии к Еврозоне, треть из 21 страны-члена валютного союза теперь представляет восток Европы. По мнению многих политиков, такая доля требует более громкого голоса в органе, принимающем важнейшие финансовые решения континента.

Битва Давида с Голиафом

Путь во Франкфурт (штаб-квартиру ЕЦБ) не будет легким. Восточному крылу противостоят тяжеловесы из Западной Европы, которая сохраняет значительное экономическое преимущество.

Среди главных конкурентов:

Олли Рен (Финляндия) — глава центробанка Финляндии и бывший еврокомиссар, которого считают грозным претендентом.

Марио Сентено (Португалия) — глава Банка Португалии, также рассматривается как сильный кандидат.

Дополнительным препятствием является экономический вес: семь восточноевропейских стран еврозоны вместе генерируют менее 4% ВВП блока. Для сравнения, Германия, Франция, Италия и Испания в сумме обеспечивают более 70%. Крупнейшие экономики традиционно требуют своих представителей в руководстве, и сломать эту традицию будет трудно.