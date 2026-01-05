Multi от Минфин
5 января 2026, 9:18

Восточная Европа требует места в руководстве ЕЦБ

Страны Восточной Европы начали самую масштабную кампанию за всю историю своего членства в ЕС, чтобы получить место в высшем руководстве Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регион стремится продвинуть своего представителя на одну из ключевых должностей в финансовой иерархии Еврозоны. Об этом сообщает Bloomberg 5 января.

Страны Восточной Европы начали самую масштабную кампанию за всю историю своего членства в ЕС, чтобы получить место в высшем руководстве Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Вакансия, открывающая возможности

В мае свой пост покидает вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Это создает «окно возможностей» для кандидатов из Эстонии, Латвии и Хорватии, которые уже вступили в борьбу за это кресло. Даже если эта попытка окажется неудачной, до конца 2027 года в Исполнительном совете банка (который состоит из шести человек) освободится еще три места.

Главный аргумент восточноевропейских стран — математика и справедливость. После присоединения Болгарии к Еврозоне, треть из 21 страны-члена валютного союза теперь представляет восток Европы. По мнению многих политиков, такая доля требует более громкого голоса в органе, принимающем важнейшие финансовые решения континента.

Битва Давида с Голиафом

Путь во Франкфурт (штаб-квартиру ЕЦБ) не будет легким. Восточному крылу противостоят тяжеловесы из Западной Европы, которая сохраняет значительное экономическое преимущество.

Среди главных конкурентов:

  • Олли Рен (Финляндия) — глава центробанка Финляндии и бывший еврокомиссар, которого считают грозным претендентом.
  • Марио Сентено (Португалия) — глава Банка Португалии, также рассматривается как сильный кандидат.

Дополнительным препятствием является экономический вес: семь восточноевропейских стран еврозоны вместе генерируют менее 4% ВВП блока. Для сравнения, Германия, Франция, Италия и Испания в сумме обеспечивают более 70%. Крупнейшие экономики традиционно требуют своих представителей в руководстве, и сломать эту традицию будет трудно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Связь с автором: Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

+
+11
Перший Потужний
Перший Потужний
5 января 2026, 9:42
#
Та ніхто цю парадигму змінювати не буде, хотілки тих хто приносить блоку лише 4% ВВП — це дуже добре, але це не ну 70% ВВП від Німеччини, Франції, Іспанії і Італії, в чому взагалі питання? Якщо якимось країнам не подобається поточний розклад в ЄЦБ — вони можуть залишити блок, але ж ні, ніхто не піде, бо всім хочеться бути поруч з цією кормушкою, бо без блоку ЄС, усі країни східної частини блоку — це по великому рахунку аутсайдери (якщо порівнювати із західною частиною блоку ЄС).

Той хто приносить більше грошей — той і головний, це абсолютно завжди працювало, працює і буде працювати, умовно взяти сім`ю, ну не буде керувати в сім`ї той приносить в бюджет сім`ї 10к грн (умовно, для простоти рахунку), якщо другий в сім`ї приносить 200к грн, ну бо це не працює через «хочу/не хочу», от коли східні країни блоку ЄС будуть хоча б 30−40% ВВП ЄС генерувати — тоді можливо про це говорити, а до цього часу, це просто вологі фантазії Естонії, Латвії та Хорватії, котрі ЄС не має дозволяти, якщо економічно найсильніші Німеччина, Франція, Італія і Іспанія, то вони і матиму більше прав і можливостей, інакше для чого цим чотирьом країнам всі інші, щоб що? Вони могли б всіх розігнати і був би блок ЄС з 4 країн, а якщо менші країни хочуть бути на цьому святі життя — то треба не виступати проти країн, котрі по великому рахунку їх годують.
