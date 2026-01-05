Таможня перечислила в бюджет рекордные 75 миллиардов гривен за месяц

По итогам последнего месяца 2025 года Государственная таможенная служба Украины обеспечила перечисление в государственную казну 75 миллиардов гривен. Этот финансовый результат стал абсолютным рекордом месячных поступлений за весь период действия военного положения в стране.

Финишный рывок года

Декабрь оказался самым продуктивным месяцем для фискальных органов. По сравнению с ноябрем 2025 года, объем таможенных платежей вырос на 13,1 млрд грн. Такой скачок позволил обновить исторический максимум сборов, зафиксированный с начала полномасштабного вторжения.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика свидетельствует об адаптивности украинского бизнеса, который продолжает внешнеэкономическую деятельность, несмотря на логистические и безопасности вызовы.

Годовые итоги: плюс 21% к бюджету

Общая картина за 2025 год также демонстрирует существенный рост доходов. Суммарно за 12 месяцев таможня направила в госбюджет 716,1 млрд грн.

Если сравнивать эти данные с показателями 2024 года, то прирост составил 124,4 млрд грн, или 21%. Это свидетельствует о постепенном восстановлении объемов импорта и повышении эффективности администрирования налогов на границе.