5 января 2026, 8:00

Таможня перечислила в бюджет рекордные 75 миллиардов гривен за месяц

По итогам последнего месяца 2025 года Государственная таможенная служба Украины обеспечила перечисление в государственную казну 75 миллиардов гривен. Этот финансовый результат стал абсолютным рекордом месячных поступлений за весь период действия военного положения в стране.

По итогам последнего месяца 2025 года Государственная таможенная служба Украины обеспечила перечисление в государственную казну 75 миллиардов гривен.

Финишный рывок года

Декабрь оказался самым продуктивным месяцем для фискальных органов. По сравнению с ноябрем 2025 года, объем таможенных платежей вырос на 13,1 млрд грн. Такой скачок позволил обновить исторический максимум сборов, зафиксированный с начала полномасштабного вторжения.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика свидетельствует об адаптивности украинского бизнеса, который продолжает внешнеэкономическую деятельность, несмотря на логистические и безопасности вызовы.

Годовые итоги: плюс 21% к бюджету

Общая картина за 2025 год также демонстрирует существенный рост доходов. Суммарно за 12 месяцев таможня направила в госбюджет 716,1 млрд грн.

Если сравнивать эти данные с показателями 2024 года, то прирост составил 124,4 млрд грн, или 21%. Это свидетельствует о постепенном восстановлении объемов импорта и повышении эффективности администрирования налогов на границе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Связь с автором: Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Moonlighter
Moonlighter
5 января 2026, 9:56
#
Так пафосно написано, будто они эти деньги реально заработали. Это деньги бизнеса и граждан, это они передали деньги в бюджет, а не мытныця.
