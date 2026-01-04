Multi от Минфин
українська
4 января 2026, 17:00

Качкан: Украине нужно $800 млрд для экономического процветания

Для обеспечения экономического процветания Украине на следующие десять лет необходимо консолидировать около $800 миллиардов. Об этом украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил на брифинге по результатам встречи с советниками по национальной безопасности в субботу, 3 января.

Для обеспечения экономического процветания Украине на следующие десять лет необходимо консолидировать около $800 миллиардов.

Как сообщает DW, на этой встрече в Киеве обсуждался Prosperity Framework — «Пакет процветания» для Украины — документ, предусматривающий экономическую составляющую сделок безопасности в рамках мирного плана.

«Есть консенсус по поводу масштабов этого финансирования, который строится на расчетах Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского Союза», — подчеркнул Качка.

По его словам, в пакете есть несколько составляющих: средства на компенсацию ущерба физическим лицам, общая реконструкция и восстановление Украины, макрофинансовая стабильность, бустер для экономического развития — ориентировочно в масштабах 200 миллиардов долларов.

Присоединиться к «Пакету процветания» готовы представители 15 стран — членов ЕС и государств вне блока. «Это страны, с которыми мы заключили соглашения о свободной торговле уже во время войны: Канада, Норвегия, Британия. Роль Европейского Союза будет очень большой, и та поддержка, которую ЕС нам оказывает, очень важна», — сказал Качка.

Интеграция в ЕС является одним из краеугольных элементов «Пакета процветания»

Вице-премьер также подчеркнул, что интеграция Украины в Европейский Союз «является одним из краеугольных элементов «Пакета процветания». Речь идет как о самом факте вступления в ЕС, так и о осуществлении мероприятий, которые Украина планирует в рамках переговоров о вступлении.

«Вступление в Европейский Союз является краеугольным элементом этого пакета. Что касается того, что эта помощь совместима с правилами Европейского Союза, здесь полный консенсус есть, нет никаких дебатов, сомнений и недостатков», — подчеркнул Качка.

Он добавил, что при любых обстоятельствах с теми разрушениями, которые есть, Украина может пользоваться правилами ЕС для предоставления достаточно крупных субсидий на региональном уровне для развития и бизнеса и инфраструктуры.

