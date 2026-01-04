Минобороны привлекло более $6 млрд на развитие украинского ОПК в 2025 году

Министерство обороны в 2025 году привлекло более $6 млрд на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Деньги на ОПК

По его словам, почти $1,8 млрд было направлено на производство украинского вооружения в рамках так называемой «датской модели».

Еще более $4,3 млрд Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд Сил обороны Украины.

Кроме того, более $1,1 млрд украинский ОПК получил за счет доходов от замороженных российских активов.

Министр также сообщил, что Украина предоставила собственные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках европейского механизма SAFE. Ожидаемый объем финансирования этих проектов составляет около $5 млрд.

«Украинский ОПК стабильно растет с 2022 года и уже в 2025 году достиг производственных возможностей на уровне $35 млрд. Благодарим всех наших партнеров за поддержку украинской обороноспособности и развитие нашего ОПК», — отметил Денис Шмыгаль.