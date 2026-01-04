Рынок провайдеров фиксированного интернета в Украине за январь-ноябрь 2025 года уплатил в государственный бюджет на 48,5% больше налогов, чем в 2024 году — 6,1 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Рынок провайдеров фиксированного интернета уплатил в госбюджет на 48,5% больше налогов, чем в 2024 году
Сколько поступило в бюджет
«По состоянию на 1 декабря 2025 года в бюджет плательщиками уплачено 6,1 млрд грн, тогда как за этот период 2024 было всего 4,1 млрд грн, то есть поступило на 2 млрд грн больше (+48,5%)», — рассказал Гетманцев.
В частности, из этой суммы:
- НДФЛ и военный сбор — 1,9 млрд грн (+61%),
- налог на прибыль — 0,6 млрд грн (+25,8%),
- НДС — 3,27 млрд грн (+58,1%). Уровень уплаты НДС также вырос с 8,61% до 9,71%.
Средняя заработная плата в сфере фиксированного Интернета составляла:
- октябрь 2024 года — 14,1 тыс грн;
- октябрь 2025 года — 17,9 тыс. грн (+26,9%).
При этом Гетманцев отметил, что отдельные операторы не прекратили измельчение, а работа Бюро экономической безопасности по прекращению преступлений в этой сфере и привлечению к ответственности виновных лиц пока не приобрела системный характер.
Источник: Минфин
