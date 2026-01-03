На 1 ноября 2026 г. перенесены сроки полноценного внедрения Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, с использованием электронной акцизной марки. Изменения предусмотрены законом № 4698-ІХ и постановлением Кабмина № 1752, сообщает Налоговая.
Электронная акцизная марка: власти перенесли полноценный запуск
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что это даст бизнесу
Такое решение предусматривает поэтапное внедрение системы и дает бизнесу дополнительное время для подготовки к переходу на электронную акцизную марку.
Этапы внедрения электронной системы
- с 1 января по 11 октября 2026 г. (включительно) — функционирование системы в тестовом режиме;
- с 12 октября по 31 октября 2026 (включительно) — обеспечение регистрации пользователей, создание электронных кабинетов, присвоение идентификаторов экономическим операторам и объектам, обмен данными с информационными системами органов государственной власти, разграничение прав доступа;
- с 1 ноября 2026 — полноценное функционирование всех компонентов Электронной системы.
В связи с перенесением сроков продлена возможность заказа и использования бумажных марок акцизного налога до 1 ноября 2026 года (в соответствии с постановлением КМУ № 1756).
Возврат неиспользованных бумажных марок будет производиться до 1 мая 2027 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии