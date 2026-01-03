Электронная акцизная марка: власти перенесли полноценный запуск

На 1 ноября 2026 г. перенесены сроки полноценного внедрения Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, с использованием электронной акцизной марки. Изменения предусмотрены законом № 4698-ІХ и постановлением Кабмина № 1752, сообщает Налоговая.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это даст бизнесу

Такое решение предусматривает поэтапное внедрение системы и дает бизнесу дополнительное время для подготовки к переходу на электронную акцизную марку.

Этапы внедрения электронной системы

с 1 января по 11 октября 2026 г. (включительно) — функционирование системы в тестовом режиме;

с 12 октября по 31 октября 2026 (включительно) — обеспечение регистрации пользователей, создание электронных кабинетов, присвоение идентификаторов экономическим операторам и объектам, обмен данными с информационными системами органов государственной власти, разграничение прав доступа;

с 1 ноября 2026 — полноценное функционирование всех компонентов Электронной системы.

В связи с перенесением сроков продлена возможность заказа и использования бумажных марок акцизного налога до 1 ноября 2026 года (в соответствии с постановлением КМУ № 1756).