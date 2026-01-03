Tesla уступила BYD лидерство на мировом рынке электромобилей

Американская Tesla по итогам 2025 года уступила лидерство по глобальным продажам на рынке электромобилей китайской корпорации BYD. Об этом отмечает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему падают поставки

Мировые поставки электромобилей Tesla в четвертом квартале 2025 года сократились на 16% до 418,2 тыс. штук, не дотянув до сформированного самой компанией консенсус-прогноза. Годовой показатель упал на 8,6%, до 1,64 млн машин. BYD, напротив, нарастила продажи как за октябрь-декабрь, так и за весь прошлый год, отмечает Bloomberg.

В 2025 году китайский конкурент Tesla поставил на рынок 2,26 млн электрокаров, хотя рост его продаж и оказался самым слабым за последние пять лет.

Спад продаж Tesla в четвертом квартале был ожидаем: в сентябре Белый дом отменил налоговый вычет в размере $7500 на покупку электромобилей, что привело к их удорожанию в США, пишет Barron's. Ожидание отмены субсидирования также спровоцировало ажиотажный спрос в третьем квартале, который стал рекордным для Tesla.

В Европе спрос на автомобили Tesla в 2025 году резко упал. В том числе, продажи во Франции снизились на 37% год к году, в Швеции — на 66%, передает Bloomberg.

Отчасти это связано с негативной реакцией европейских покупателей на поддержку главой Tesla Илоном Маском консервативных европейских политиков, отмечает агентство. Исключением из этой тенденции стала Норвегия, где количество регистраций электромобилей Tesla за год увеличилось на 41%.

Что с акциями

Акции Tesla открылись в Нью-Йорке ростом на 1,8%, пытаясь восстановиться после шестидневного спада, которым они завершили 2025 год. Однако затем бумаги компании спустились в красную зону — на 1% ниже цены закрытия 31 декабря.

Совсем другая картина у BYD: консенсус — «покупать» (Buy), а пессимисты в явном меньшинстве — всего две рекомендации к продаже (Sell и Underperform) против 23 к покупке (Buy и Outperform), передает Marketscreener. При текущей цене 85,7 юаня за акцию аналитики в среднем ждут роста на 39% в течение года — до 119,3 юаня.