3 января 2026, 11:18 Читати українською

Экспорт ИТ-услуг в 2025 году превысил показатели 2024 года

В ноябре прошлого года объем IT-экспорта снизился на 4,1% и составил $543 миллиона. Украинской экономике это принесло на 23 миллиона долларов меньше по сравнению с октябрем 2025 года. В то же время эти показатели на 4,4% или $24 миллиона больше по сравнению с ноябрем 2024 года. Об этом пишет Львовский ІТ Кластер.

В ноябре прошлого года объем IT-экспорта снизился на 4,1% и составил $543 миллиона.

Какая совокупная экспортная выручка ИТ-услуг

В общей сложности за 11 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила почти $6 миллиардов. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $141 миллион.

«После сильных показателей октября и сентября, данные за ноябрь на первый взгляд могут казаться менее оптимистичными, ведь экспорт ИТ-услуг снизился. Однако такая динамика соответствует типичным сезонным паттернам предыдущих лет: в ноябре объемы экспорта обычно являются близкими к октябрьским или ниже. А если сентябрь демонстрирует слабые показатели, данные. фактором, повлиявшим на результаты, стало меньшее количество биллинговых дней в ноябре.

На основе данных НБУ по состоянию на 31 октября 2025 года мы прогнозировали годовой объем экспорта компьютерных услуг в пределах $6,45−6,52 миллиарда. Однако накопленная динамика дает основания говорить о потенциале к улучшению нашего прогноза около $6,59 миллиардов", — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в ноябре 2025 года составила $1,3 миллиарда, что на $57 миллионов или же на 4,2% меньше по сравнению с октябрем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
