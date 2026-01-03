В 2026 году в Украине изменились пороговые значения для уплаты пенсионного сбора при первой регистрации автомобиля. Причина — рост прожиточного минимума, к которому привязаны ставки этого платежа, пишет «Укравтопром».
С 1 января 2026 года вырос сбор в пенсионный фонд при регистрации авто
С чем связано подорожание
С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3328 грн, что повлияло на расчет стоимости авто для применения соответствующих ставок сбора в Пенсионный фонд.
Актуальные ставки
Актуальные ставки пенсионного сбора при первой регистрации авто в 2026 году:
- 3% — для автомобилей стоимостью до 549 120 грн;
- 4% — для авто стоимостью от 549 120 грн до 965 120 грн;
- 5% — для автомобилей стоимостью более 965 120 грн.
Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, указанная в договоре купли-продажи или другом документе, подтверждающем цену.
Как начисляется пенсионный сбор
Пенсионный сбор начисляется без учета НДС и применяется ко всем транспортным средствам, которые впервые регистрируются в Украине, кроме электромобилей, которые по-прежнему освобождены от этого платежа.
