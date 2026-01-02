Финансовые риски для украинцев отошли на второй план — эксперт

Директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский подвел экономические итоги 2025 года. По его словам, несмотря на военные вызовы и замедление роста ВВП, финансовая система страны продемонстрировала беспрецедентную устойчивость.

Экономика под ударом, но стабильная

По итогам года рост ВВП ожидается на уровне 2%, что ниже начальных прогнозов в 3%. Главной причиной замедления стали массированные летние обстрелы энергетики и постоянные атаки на портовую Одесскую инфраструктуру.

Однако в отличие от шоков 2014 года украинцы перестали бояться финансового краха.

«Теперь финансовые риски отошли на дальний план. Международная помощь обеспечила приток валюты, благодаря чему Украина вышла на рекордные золотовалютные резервы $54 млрд», — отмечает Вышлинский.

Международная помощь как «плата за безопасность»

Эксперт подчеркивает необходимость изменения нарратива: поддержку от партнеров следует воспринимать не как благотворительность для «маленькой несчастной страны», а как цену устойчивости государства, обеспечивающего мирную жизнь всей Европы.

Критика «социальных щедростей» и госпрограмм

Глеб Вышлинский скептически оценил некоторые инициативы правительства:

«Зимняя поддержка» (тысяча Зеленского): На программу потратили 18 млрд грн. По мнению эксперта, эти средства были бы значительно полезны для нужд ВСУ, ВПЛ или поддержки беднейших слоев населения.

Нацкешбек: Идея исчерпала себя. Вместо непонятной политики выплат правительству целесообразнее было бы свернуть программу.

«Она (программа Нацкешбек, — ред.) не столь затратна, как часто заявляют (примерно 5 млрд грн в год). Но вместо непонятной политики — что-то выплачиваем, что-то задерживаем, неизвестно, когда это завершится — правительству было бы целесообразнее торжественно ее свернуть», — заявил эксперт.

Коррупция и прозрачность бюджета

По оценке ЦЭС государственный бюджет стал максимально прозрачным, что практически исключает прямые кражи. Однако зоной риска остаются оборонные закупки и крупные госмонополии.

«История с коррупцией в „Энергоатоме“ показательна. Это одно из немногих мест, где из-за масштабных доходов и слабого управления вообще было возможно организовать ограбление государства», — пояснил директор ЦЭС.

Положительный сдвиг: возобновление бизнеса

Важным шагом 2025 года стал запуск государственной программы финансирования восстановления пострадавших от обстрелов предприятий. Хотя объемы помощи еще не покрывают все потребности, системный подход государства к реанимации бизнеса уже начал давать результаты.