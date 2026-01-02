Почему отключение света все чаще происходит хаотично

Конец года ознаменовался очередными ударами по энергетической инфраструктуре. Во многих регионах потребители оказались в условиях нестабильного электроснабжения. Что усложняет ситуацию в этом году и остается ли место для оптимизма, рассказал в колонне для ЭП директор Научно-производственного предприятия «Энерго-плюс» Евгений Корф.

Хотя энергетики прилагают максимум усилий для удержания системы в рабочем состоянии, отключения стали длительными и непредсказуемыми.Это не случайность. Комментарии руководства НЭК «Укрэнерго» содержат взвешенный, но четкий месседж: графики могут действовать всю зиму, а ситуация будет зависеть от многих переменных.

При этом прорабатываются разные модели развития событий: от относительно контролируемых отключений до глубокого кризиса с длительными разрывами. Хотя анонса блэкаутов нет, дискуссия о долгих отключениях стала открытой.

Факторы нестабильности

Ключевым фактором нестабильности остается война. Осенью 2025 года агрессор совершил серию воздушных атак по объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии. По подсчетам экспертов, с начала сезона зафиксировано более десяти таких ударов, а к концу зимы их количество может превысить сорок.

Уже сейчас последствия ощутимы: на отдельных объектах генерации степень повреждений достигает 70%, а 19 ноября в результате атаки снизили генерацию три АЭС. Это существенно ограничивает резервы системы, особенно в периоды пикового потребления.

Второй фактор — морозы. Снижение температуры влияет на потребление, особенно в бытовом секторе. Нагрузка на сети растет импульсивно, что требует немедленной реакции диспетчеров. Они включают дополнительную генерацию и увеличивают импорт, но в условиях разрушений инфраструктуры это не всегда возможно.

Третий фактор — дефицит маневровых мощностей. Восстановление объектов идет медленно, часть из них — на грани эксплуатации. Хотя солнечная энергия частично компенсирует потери (после 25 декабря ее доля традиционно растет), в декабре-январе общий дефицит может достигать 3−4 ГВт в пиковые часы потребления.

В сочетании эти факторы создают предпосылки для систематических и длительных отключений, которые на этот раз могут затянуться на недели.

Почему графики меняют в реальном времени

Для многих потребителей наиболее обидной частью нынешней ситуации является хаотичность графиков. Люди видят на сайте оператора одно, а в реальности происходит другое: отключения длятся дольше, свет исчезает без предупреждения. Это не недостаток компетентности, а следствие работы системы в аварийном режиме.

Сейчас во многих регионах страны электроснабжение обеспечивается через резервные или временные линии питания, которые не были предназначены для таких нагрузок. Когда на одну линию «садится» слишком много потребителей, она может выходить из строя, создавая новые риски и для сетей, и для восстановления.

Чтобы избежать полного обесточивания, диспетчеры меняют графики в ручном режиме.Такой подход позволяет сохранить управляемость системы.

Никто не создает путаницу намеренно: энергетики стараются максимально долго подавать свет большему количеству потребителей, используя имеющиеся ресурсы. Иногда это приводит к необходимости менять планы несколько раз в день.

Удары и защита

Последние атаки агрессора имеют другое качество. Если в 2022—2023 годах их главным фокусом была генерация, то сейчас они направлены на узловые подстанции, газохранилища и логистическую инфраструктуру. Это затрудняет восстановление объектов.

Цель врага — последовательное выведение из строя всех ключевых элементов системы. Хотя более 70% трансформаторов имеют защитные кожухи или размещены в укрытиях, этого все равно недостаточно, чтобы полностью предотвратить разрушение.

Проблема осложняется тем, что мгновенно восстановить сразу несколько подстанций или ТЭС невозможно. Нужны детали, высоковольтное оборудование, логистика и специалисты. Поэтому шансы на быстрое возвращение к стабильному энергоснабжению ниже.

Какими могут быть отключения

Стоит ли готовиться к еще более длительным отключениям? Хотя официальных прогнозов на весь сезон нет, из отдельных заявлений руководства «Укрэнерго» можно сделать вывод: ведомство готовится к нескольким сценариям, от умеренного до критического.

В компании признают, что графики могут действовать всю зиму, в зависимости от хода войны и состояния энергетической инфраструктуры. Возможен и рост продолжительности отключений, особенно во время морозов, когда спрос на электроэнергию резко возрастает.

Система имеет запас прочности благодаря импорту, газовой и атомной генерации, но он не безграничен. Уже сейчас в пиковые часы применяются четыре очереди почасовых отключений. Если интенсивность атак не снизится, этот показатель может вырасти.

В ситуации постоянной угрозы все долгосрочные прогнозы условны. Однако понятно: энергетики не исключают худших сценариев, даже если надеются их избежать.

Есть ли основания для осторожного оптимизма

Несмотря на все трудности, энергосистема держится и это уже достижение. Массированные удары не привели к полному блэкауту, энергетики ежедневно балансируют систему, используя атомную генерацию, импорт, солнце, ветер и газовые установки.

В отдельные дни солнечная энергия добавляет к энергобалансу до 8% и после 25 декабря эта доля растет. В то же время газовые электростанции обеспечивают критические точки и при условии слаженной работы могут удержать минимальный уровень стабильности.

Более того, постепенно удается восстанавливать поврежденные объекты, хоть и не в полном объеме. Каждый день без новых масштабных ударов — это шанс улучшить ситуацию, перераспределить нагрузку, укрепить уязвимые точки.

Поэтому, несмотря на угрозы, остается пространство для осторожного оптимизма. Система жива, люди готовятся, резервы работают. Главное — украинцы в очередной раз демонстрируют способность адаптироваться к самым тяжелым условиям.

Новая зима — старая дискуссия

Мы вошли в отопительный сезон с осознанием, что энергетический фронт не менее важен, чем боевой. Хотя украинская энергосистема демонстрирует устойчивость, условия стали жестче, риски — глубже, а ставки — выше.

Нынешние отключения — не просто следствие ударов. Это результат нескольких кризисов: дефицита генерации, повреждения критической инфраструктуры, импровизированного энергетического распределения и рекордной нагрузки из-за похолодания.

В таких условиях ключевая задача — не допустить системной дестабилизации. Это означает, что необходимо работать оперативно и адаптивно и одновременно — принимать стратегические решения, которые уменьшат уязвимость в будущем.

Энергосистема работает на пределе возможного в рамках действующей модели. Ее изменение — модернизация, децентрализация, инвестиции в резервные мощности — позволит выстоять и выйти из этой зимы сильнее. Признаки системных изменений уже есть, несмотря на войну.