Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда

Прошлый 2025 стал годом исторических максимумов для наличного валютного рынка Украины. Украинцы приобрели иностранную валюту на сумму $23,94 млрд, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Пиковые нагрузки и динамика рынка

Спрос на наличные деньги не был равномерным в течение года. Наибольшая активность покупателей фиксировалась:

В январе (традиционный период сезонных колебаний);

В четвертом квартале, когда ежемесячные объемы покупки достигали в среднем $2,25 млрд.

В то же время, украинцы не только покупали, но и активно продавали валюту. Объемы продаж наличных населения выросли до 4-летнего максимума и составили $17,11 млрд.

Чистая покупка

Разница между покупкой и продажей валюты («чистая покупка») по итогам года составила $6,83 млрд. Это второй по величине результат в истории Украины. Больший объем чистого спроса наблюдался только в 2024 году, когда этот показатель составил $9,84 млрд.

Валютные предпочтения: доллар или евро

Несмотря на активную интеграцию Украины в ЕС, доллар США уверенно держит статус главного средства сбережения: