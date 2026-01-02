Прошлый 2025 стал годом исторических максимумов для наличного валютного рынка Украины. Украинцы приобрели иностранную валюту на сумму $23,94 млрд, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда
Пиковые нагрузки и динамика рынка
Спрос на наличные деньги не был равномерным в течение года. Наибольшая активность покупателей фиксировалась:
- В январе (традиционный период сезонных колебаний);
- В четвертом квартале, когда ежемесячные объемы покупки достигали в среднем $2,25 млрд.
В то же время, украинцы не только покупали, но и активно продавали валюту. Объемы продаж наличных населения выросли до 4-летнего максимума и составили $17,11 млрд.
Чистая покупка
Разница между покупкой и продажей валюты («чистая покупка») по итогам года составила $6,83 млрд. Это второй по величине результат в истории Украины. Больший объем чистого спроса наблюдался только в 2024 году, когда этот показатель составил $9,84 млрд.
Валютные предпочтения: доллар или евро
Несмотря на активную интеграцию Украины в ЕС, доллар США уверенно держит статус главного средства сбережения:
- Доллар — примерно 71% всех наличных операций.
- Евро — примерно 25% операций.
- Остальные валюты занимают всего 3,5% рынка.
Источник: Минфин
