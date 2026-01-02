Multi от Минфин
2 января 2026, 17:16

Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда

Прошлый 2025 стал годом исторических максимумов для наличного валютного рынка Украины. Украинцы приобрели иностранную валюту на сумму $23,94 млрд, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Пиковые нагрузки и динамика рынка

Спрос на наличные деньги не был равномерным в течение года. Наибольшая активность покупателей фиксировалась:

  • В январе (традиционный период сезонных колебаний);
  • В четвертом квартале, когда ежемесячные объемы покупки достигали в среднем $2,25 млрд.

В то же время, украинцы не только покупали, но и активно продавали валюту. Объемы продаж наличных населения выросли до 4-летнего максимума и составили $17,11 млрд.

Чистая покупка

Разница между покупкой и продажей валюты («чистая покупка») по итогам года составила $6,83 млрд. Это второй по величине результат в истории Украины. Больший объем чистого спроса наблюдался только в 2024 году, когда этот показатель составил $9,84 млрд.

Валютные предпочтения: доллар или евро

Несмотря на активную интеграцию Украины в ЕС, доллар США уверенно держит статус главного средства сбережения:

  • Доллар — примерно 71% всех наличных операций.
  • Евро — примерно 25% операций.
  • Остальные валюты занимают всего 3,5% рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
2 января 2026, 18:42
#
Не население купило, а приближенные к власти и чинуши. Население еле концы с концами сводит!
+
+15
BatonUA
BatonUA
2 января 2026, 19:17
#
Рекордна кількість в 2025 році міндічей, цукерманів…
