Национальный банк Украины установил на 5 января 2026 года официальный курс гривны на уровне 42,2942 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 12 копеек.
НБУ повысил курсы доллара и евро на понедельник
Официальные курсы
Официальный курс доллара на 5 января 2026 установлен на таком уровне: 42,29 грн за 1 доллар (+0,12 грн).
Официальный курс евро составляет 49,57 грн за 1 евро (+0,03 грн).
Источник: Минфин
