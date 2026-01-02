Multi от Минфин
українська
2 января 2026, 15:05

В 2025 году правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 570 миллиардов

В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 2 027 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В 2025 году правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 570 миллиардов
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным депозитария НБУ, в течение 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах:

  • 430 133,1 млн грн,
  • $2 445,9 млн,
  • 779,2 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 320 344,4 млн грн, $2 883,0 млн и 752,5 млн евро.

В течение 2025 года заимствования Министерства финансов Украины на внутреннем долговом рынке на 93 763,0 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 26 648,1 млн грн в эквиваленте.

Роловер (соотношение привлеченных средств к погашенным) вложений в ОВГЗ по итогам 2025 года составляет 113% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 декабря 2025 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 482 115,7 млн грн, $10 791,3 млн и 3 247,2 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направило 995 153,2 млн грн 921,4 млн. евро.

Доходность

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в декабре, составляла:

  • в гривне 17,80% годовых,
  • в долларах — 4,00% годовых,
  • в евро — 3,25% годовых.

Кто покупает облигации

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 1 января 2026 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 января 2026 года он составлял:

  • 110 839,2 млн грн, или 37,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 01 декабря 2025 года — 103 073,2 млн грн, или 36,4%);
  • $1 375,0 млн, или 63,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 01 декабря 2025 года — $1 416,6 млн, или 64,1%);
  • 250,9 млн евро, или 36,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 01 декабря 2025 года — 232,4 млн. евро, или 41,7%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 января 2026 составил 181,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 171,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 января 2025 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 января 2026 года составил 4 146,4 млн грн, $12,3 млн и 10,0 млн евро.

Министерство финансов Украины в декабре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму $188,0 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
