С начала 2026 года в Украине заработал упрощенный механизм перерегистрации транспортных средств, приобретенных по договору финансового лизинга. Соответствующее постановление Кабинета Министров № 1727, принятое в конце декабря, снимает бюрократические препоны для водителей, уже выплативших стоимость авто.
Новые правила перерегистрации авто после лизинга: процесс упростили с 1 января
Что изменилось
Ранее перерегистрация автомобиля могла быть заблокирована, если лизингодатель (компания, предоставившая авто) попадал в Единый реестр должников. Теперь правительство определило этот случай как исключение.
Главный результат: граждане, полностью выполнившие условия лизингового договора и фактически ставшие владельцами авто, теперь могут беспрепятственно оформить его на себя в сервисных центрах МВД, даже если у лизинговой компании есть долги.
Какие документы нужны для перерегистрации
Для оформления права собственности в сервисном центре МВД необходимо предоставить:
- Заявление (заполняется на месте);
- Паспорт собственника или его доверенного лица;
- РНОКПП (идентификационный код);
- Договор финансового лизинга вместе с документами, подтверждающими полное исполнение обязательств (справка о выплате);
- Техпаспорт (свидетельство о регистрации);
- Квитанцию об оплате услуг.
Источник: Минфин
