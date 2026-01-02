Новые правила перерегистрации авто после лизинга: процесс упростили с 1 января

С начала 2026 года в Украине заработал упрощенный механизм перерегистрации транспортных средств, приобретенных по договору финансового лизинга. Соответствующее постановление Кабинета Министров № 1727, принятое в конце декабря, снимает бюрократические препоны для водителей, уже выплативших стоимость авто.

Что изменилось

Ранее перерегистрация автомобиля могла быть заблокирована, если лизингодатель (компания, предоставившая авто) попадал в Единый реестр должников. Теперь правительство определило этот случай как исключение.

Главный результат: граждане, полностью выполнившие условия лизингового договора и фактически ставшие владельцами авто, теперь могут беспрепятственно оформить его на себя в сервисных центрах МВД, даже если у лизинговой компании есть долги.

Какие документы нужны для перерегистрации

Для оформления права собственности в сервисном центре МВД необходимо предоставить: