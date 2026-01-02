Бюджет-2025: оборона поглотила 64% расходов, а налоговые поступления выросли на четверть

Председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа обнародовала оперативные результаты выполнения Государственного бюджета за 2025 год. Несмотря на сложные условия, доходы страны выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом, что позволило стабильно финансировать сектор безопасности.

Доходы: налоги и международная помощь

Общая доходная часть (с учетом грантов) перевыполнена на 16,6%. Однако если рассматривать чисто налоги и сборы без грантовой помощи, бюджет недополучил 79,3 млрд грн (выполнение плана на 96,4%).

Главные источники наполнения казны в 2025 году:

НДС по импорту — 542,4 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор — 362,9 млрд грн;

Внутренний НДС (чистый) — 306,5 млрд грн;

Налог на прибыль — 284,7 млрд грн;

Импортный акциз — 161,2 млрд грн;

Внутренний акциз — 119,7 млрд грн.

В целом налоговые поступления составили 2,1 трлн грн, что на 409 млрд грн или на 24% больше, чем в 2024 году.

Расходы: приоритет № 1 — оборона

В 2025 году общие расходы выросли на 20%. Львиная доля средств была направлена на защиту государства:

оборона — почти 64% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2,7 трлн грн.,

погашение ОВГЗ и внешнего долга — 596,8 млрд грн,

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 413,9 млрд грн,

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 361,6 млрд грн,

программа медицинских гарантий — 172,8 млрд грн,

зарплата учителей в школах (с доплатами) — 115,6 млрд грн,

базовая+дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 49,4 млрд грн.

Внешняя поддержка и ERA Loans

Украина получила беспрецедентные $52,4 млрд. международной помощи. Ключевым инструментом стали кредиты ERA Loans, которые обеспечили $37,9 млрд. Хотя иностранные средства преимущественно идут на гуманитарные нужды, в 2025 году были сделаны исключения: средства от Британии и €6 млрд от ЕС позволили направить непосредственно на закупку оружия и военные нужды.

Резервы на начало 2026 года

Благодаря сверхплановым заимствованиям (внутренним и внешним) в сумме почти 28 млрд грн Украина сформировала финансовый резерв на первый квартал 2026 года. Это позволит обеспечить бесперебойность выплат в текущем периоде.

На внутреннем рынке через облигации (ОВГЗ) в 2025 году было привлечено 581,5 млрд грн.