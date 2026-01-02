Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
2 января 2026, 12:05

Бюджет-2025: оборона поглотила 64% расходов, а налоговые поступления выросли на четверть

Председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа обнародовала оперативные результаты выполнения Государственного бюджета за 2025 год. Несмотря на сложные условия, доходы страны выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом, что позволило стабильно финансировать сектор безопасности.

Бюджет-2025: оборона поглотила 64% расходов, а налоговые поступления выросли на четверть
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доходы: налоги и международная помощь

Общая доходная часть (с учетом грантов) перевыполнена на 16,6%. Однако если рассматривать чисто налоги и сборы без грантовой помощи, бюджет недополучил 79,3 млрд грн (выполнение плана на 96,4%).

Главные источники наполнения казны в 2025 году:

  • НДС по импорту — 542,4 млрд грн;
  • НДФЛ и военный сбор — 362,9 млрд грн;
  • Внутренний НДС (чистый) — 306,5 млрд грн;
  • Налог на прибыль — 284,7 млрд грн;
  • Импортный акциз — 161,2 млрд грн;
  • Внутренний акциз — 119,7 млрд грн.

В целом налоговые поступления составили 2,1 трлн грн, что на 409 млрд грн или на 24% больше, чем в 2024 году.

Расходы: приоритет № 1 — оборона

В 2025 году общие расходы выросли на 20%. Львиная доля средств была направлена на защиту государства:

  • оборона — почти 64% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2,7 трлн грн.,
  • погашение ОВГЗ и внешнего долга — 596,8 млрд грн,
  • социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 413,9 млрд грн,
  • обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 361,6 млрд грн,
  • программа медицинских гарантий — 172,8 млрд грн,
  • зарплата учителей в школах (с доплатами) — 115,6 млрд грн,
  • базовая+дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 49,4 млрд грн.
  • Внешняя поддержка и ERA Loans

Украина получила беспрецедентные $52,4 млрд. международной помощи. Ключевым инструментом стали кредиты ERA Loans, которые обеспечили $37,9 млрд. Хотя иностранные средства преимущественно идут на гуманитарные нужды, в 2025 году были сделаны исключения: средства от Британии и €6 млрд от ЕС позволили направить непосредственно на закупку оружия и военные нужды.

Резервы на начало 2026 года

Благодаря сверхплановым заимствованиям (внутренним и внешним) в сумме почти 28 млрд грн Украина сформировала финансовый резерв на первый квартал 2026 года. Это позволит обеспечить бесперебойность выплат в текущем периоде.

На внутреннем рынке через облигации (ОВГЗ) в 2025 году было привлечено 581,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
