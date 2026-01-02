В Украине появился первый резидент Defence City: производитель «Вампиров» получил налоговые льготы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 января 2026, 11:03 Читати українською

В Украине появился первый резидент Defence City: производитель «Вампиров» получил налоговые льготы

Министерство обороны Украины официально предоставило статус резидента Defence City первой оборонной компании. Ею стал один из ведущих отечественных производителей беспилотных систем, снабжающий фронт дронами «Вампир», «Шрайк» и перехватчиками «Шахедов». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Украине появился первый резидент Defence City: производитель «Вампиров» получил налоговые льготы
Фото: mod.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что такое Defence City

Это новый правовой и налоговый режим, предназначенный для стимулирования украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам Министра обороны Дениса Шмыгаля, цель инициативы — создать экосистему, которая привлечет инвестиции и позволит производителям оружия масштабироваться в разы быстрее.

Какие привилегии получают резиденты

Статус резидента открывает компаниям доступ к ряду инструментов развития:

  • Налоговые каникулы: Освобождение от налога на прибыль (при реинвестировании доходов в производство), а также от земельного, имущественного и экологического налогов.
  • Упрощенная логистика: Упрощенные таможенные процедуры для ввоза комплектующих и оборудования.
  • Безопасность и конфиденциальность: Специальные государственные гарантии защиты данных предприятия и информационной безопасности.
  • Логистическая поддержка: Помощь государства в релокации мощностей и усилении их физической защиты.

Как компаниям присоединиться к проекту

Минобороны приглашает других производителей оружия и техники становиться резидентами. Процедура предусматривает представление заявления и пакета документов (финансовая отчетность, аудиторские заключения, подтверждение выполнения оборонных контрактов).

Способы подачи документов:

  • Онлайн: Отправить документы из КЭП по электронному адресу: admou@post.mil.gov.ua.
  • Почтой: г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6 (индекс 03168).

После обработки заявки Минобороны вносит успешных кандидатов в реестр Defence City, что фактически означает переход предприятия на новые условия работы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами