В Украине появился первый резидент Defence City: производитель «Вампиров» получил налоговые льготы

Министерство обороны Украины официально предоставило статус резидента Defence City первой оборонной компании. Ею стал один из ведущих отечественных производителей беспилотных систем, снабжающий фронт дронами «Вампир», «Шрайк» и перехватчиками «Шахедов». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что такое Defence City

Это новый правовой и налоговый режим, предназначенный для стимулирования украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам Министра обороны Дениса Шмыгаля, цель инициативы — создать экосистему, которая привлечет инвестиции и позволит производителям оружия масштабироваться в разы быстрее.

Какие привилегии получают резиденты

Статус резидента открывает компаниям доступ к ряду инструментов развития:

Налоговые каникулы: Освобождение от налога на прибыль (при реинвестировании доходов в производство), а также от земельного, имущественного и экологического налогов.

Упрощенная логистика: Упрощенные таможенные процедуры для ввоза комплектующих и оборудования.

Безопасность и конфиденциальность: Специальные государственные гарантии защиты данных предприятия и информационной безопасности.

Логистическая поддержка: Помощь государства в релокации мощностей и усилении их физической защиты.

Как компаниям присоединиться к проекту

Минобороны приглашает других производителей оружия и техники становиться резидентами. Процедура предусматривает представление заявления и пакета документов (финансовая отчетность, аудиторские заключения, подтверждение выполнения оборонных контрактов).

Способы подачи документов:

Онлайн: Отправить документы из КЭП по электронному адресу: admou@post.mil.gov.ua.

Почтой: г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6 (индекс 03168).

После обработки заявки Минобороны вносит успешных кандидатов в реестр Defence City, что фактически означает переход предприятия на новые условия работы.