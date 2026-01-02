США разрешили TSMC ввозить оборудование в Китай в 2026 году: выдана годовая лицензия

Правительство США предоставило тайваньскому гиганту TSMC годовую лицензию на импорт американского оборудования для производства микросхем на его завод в Нанкине (Китай). Это решение позволит компании избежать остановки производства из-за жестких экспортных ограничений Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

Конец льготного периода

Ранее ведущие азиатские производители — TSMC, Samsung и SK Hynix — пользовались специальными бессрочными исключениями (статус «валидированного конечного пользователя»). Однако срок действия этих привилегий истек 31 декабря 2025 года.

Для продолжения работы в 2026 г. компаниям пришлось подавать запросы на получение индивидуальных экспортных лицензий от Министерства торговли США.

Детали разрешения для TSMC

Что разрешено: Поставка товаров, подпадающих под экспортный контроль США, без необходимости получать отдельную лицензию на каждую закупку.

Цель: Обеспечение бесперебойной работы фабрики и выполнение заказов клиентов.

Технологии Завод в Нанкине специализируется на 16-нанометровых и других чипах предыдущих поколений. Это не самые современные разработки компании, но они критичны для мирового автопрома и электроники.

Экономический контекст

Хотя присутствие TSMC в Китае заметно, оно не является определяющим для финансового состояния компании. Согласно годовому отчету за 2024 год, производственная площадка в Нанкине обеспечила около 2,4% общего дохода техгиганта.

Аналогичные разрешения США также получили южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix, что свидетельствует о попытках Вашингтона сохранить стабильность мировых цепей поставок, одновременно сдерживая технологическое развитие Китая в сфере передовых чипов.