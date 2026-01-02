Доллар входит в 2026 год ослабленным после рекордного падения за 8 лет

Американская валюта начала 2026 год на слабых позициях после того, как в течение прошлого года она продемонстрировала рекордное обесценение по отношению к большинству мировых валют. Трейдеры застыли в ожидании новых экономических данных, пытаясь спрогнозировать шаги центральных банков в новом финансовом цикле. Об этом сообщает Reuters.

Ключевые цифры по итогам 2025 года

Прошедший год стал для «зеленого» настоящим испытанием:

Индекс доллара (DXY) снизился на 9,4% за 2025 год. Это самое масштабное годовое падение валюты США с 2017 года.

Евро укрепилось на 13,5% за год, зафиксировав курс на отметке $1,1752.

Фунт стерлингов рос на 7,7%, завершив год на уровне $1,3473.

Почему доллар теряет доминирование

Аналитики выделяют три основных фактора, давящих на американскую валюту:

Сокращение разрыва ставок: Разница в процентных ставках между США и другими развитыми экономиками уменьшается, что делает доллар менее привлекательным для инвесторов.

Политическая неопределенность: рынок беспокоит будущее Федеральной резервной системы (ФРС). Срок полномочий действующего главы Джерома Павелла истекает в мае 2026 года.

Экономические риски: Растущий бюджетный дефицит США и угроза глобальных торговых войн заставляют капитал искать более безопасные гавани.

Чего ждать в 2026-м: «Фактор Трампа»

Главная интрига года — кого президент США Дональд Трамп изберет следующим главой ФРС. Инвесторы ожидают назначения более «мягкого» кандидата, готового агрессивно снижать ставки.

В настоящее время рынок прогнозирует по меньшей мере два снижения ставки в 2026 году, тогда как сама ФРС пока остается разделенной во взглядах, официально планируя только одно.

Японская иена: исключение из правил

На фоне всеобщего укрепления мировых валют, иена осталась аутсайдером. За 2025 год она выросла менее чем на 1% и сейчас торгуется на уровне 156,85 доллара. Это близко к 10-месячному минимуму, что заставляет японских регуляторов снова говорить о возможных интервенциях для спасения национальной валюты.