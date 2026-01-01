Средняя зарплата в Украине в ноябре выросла на 0,9% — до 27 167 грн

Средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% против октября — до 27 167 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась заработная плата

«Рынок труда в Украине: обновлены данные за ноябрь 2025 года. Средняя заработная плата по Украине: 27167 грн, +0,9% по сравнению с октябрем 2025 года», — говорится в сообщении.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты

В ведомстве назвали регионы с самым высоким в ноябре уровнем оплаты труда. Это город Киев (40633 грн), Днепропетровская (31706 грн) и Луганская (31340 грн) области.

Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Кировоградской (19 079 грн), Черновицкой (19 096 грн) и Черниговской (20 344 грн) областях.

По видам экономической деятельности самая высокая оплата труда в ноябре была в сфере информации и телекоммуникаций (66 934 грн), самая низкая — в сфере образования (16 622 грн).