Курс доллара и евро упал в четверг, 1 января, во время межбанковских торгов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Гривна начала год с укрепления на межбанке
|
Открытие 1 января
|
Закрытие 1 января
|
Изменения
|
42,20/42,30
|
42,12/42,22
|
8/8
|
49,51/49,62
|
49,42/49,53
|
9/9
Средний курс в банках: 42,05−42,55 грн/доллар, 49,50−50,03 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,20−42,37, евро — 49,80−50,05 грн.
Источник: Минфин
