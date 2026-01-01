Трамп продал портрет Иисуса за $2,75 млн в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в резиденции Мар-а-Лаго Дональда Трампа прошел благотворительный аукцион, где разыграли картину с изображением Иисуса. Об этом пишет Independent.

Как Трамп встречал Новый год

Трамп встретил Новый год в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, председательствуя на благотворительном аукционе, на котором он продал портрет Иисуса Христа за 2,75 миллиона долларов.

Трамп, явно наслаждаясь проведением гала-концерта в черных галстуках, заявил, что деньги, собранные за работу, которую нарисовала вживую на мероприятии примерно через 10 минут «художница христианского поклонения» и звезда Instagram Ванесса Горабуэна, будут переданы больнице Святого Иуды и местному офису шерифа.

Среди их гостей были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани, член Палаты представителей большинства Том Эммер, прокурор США по делам округа Колумбия Жанин Пирро, миллиардер кино Ратнер, автор будущего документального фильма «Мелания».