Без болгарского лева: НБУ обновил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк со 2 января 2026 исключает болгарский лев из перечня иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс гривны . Соответствующее решение связано с присоединением Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года.

Болгария ввела евро

С 1 января 2026 года Болгария стала 21 страной Еврозоны. Болгары отнеслись к этому без эйфории.

До сих пор Еврозона насчитывала 20 стран-членов, с 1 января 2026 года к этому «клубу избранных» на европейском континенте присоединилась и Болгария, ставшая членом Европейского Союза (ЕС) еще в 2007 году. Получается, что путь болгар от членства в ЕС до перехода на единую европейскую валюту длился 19 лет, что немало, если сравнивать с другими балканскими странами Еврозоны, которые так же стали членами ЕС с начала 2000-х годов.