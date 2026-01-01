Национальный банк Украины установил на 2 января 2026 официальный курс гривны на уровне 42,1701 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.
Нацбанк существенно повысил курс гривны на пятницу
Официальные курсы
Официальный курс доллара на 2 января 2026 установлен на таком уровне: 42,1701 гривен за 1 доллар (-0,18 грн).
Официальный курс евро составляет 49,5499 грн за 1 евро (-0,24 грн).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Комментарии