Что ожидают украинцы от 2026 года — опрос Rating Group

Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год. Но тенденция — на снижение положительных настроений и увеличение скепсиса относительно изменений. Об этом идет речь в опросе Rating Group.

Ожидание украинцев

В 2023 году половина (51%) украинцев считала, что следующий год будет лучше, а сейчас такое мнение имеют 39%. Тем не менее, это все еще относительно более частый взгляд на ситуацию.

‍Процент тех, кто считает, что ничего не изменится, составляет 27% (по сравнению с 20% в 2024 году). Также практически не изменилась доля пессимистов: как и в 2024 году, сейчас каждый четвертый респондент считает, что следующий год будет хуже.

Более оптимистично на ситуацию смотрят жители сел, а также люди пожилого возраста 51+. Больше всего пессимизма — среди молодых мужчин, особенно в возрасте 18−35.

В целом в Западной и Восточной Европе преобладают настроения стагнации и ухудшения. На этом фоне украинцы, скорее, оптимисты.

Экономические ожидания

Как и год назад, украинцы готовятся к экономическим трудностям. Это вписывается в общеевропейский и мировой тренд экономического пессимизма.

Представления об экономических перспективах почти не изменились за год: около двух третей респондентов считают, что 2026 год будет годом экономических трудностей, каждый десятый ожидает, что будет процветание, а каждый пятый — что ничего не изменится. В 2023 году доля экономического пессимизма была несколько ниже (52%), но вот уже второй год держится на уровне 63−64%.

Чуть оптимистичнее экономические ожидания у жителей Запада, сел. И опять же более негативное видение у молодых мужчин.

В целом, экономический пессимизм является глобальным трендом, особенно в Западной и Восточной Европе. В свою очередь, Украина входит в топ-5 стран с самым большим экономическим пессимизмом вместе с Бельгией, Францией, Латвией и Германией.

‍Ожидание мира в мире

В обществе растет надежда на мир в мире.

Сценарии по миру в мире разбились примерно поровну: одна треть украинцев считает, что год будет более мирным, вторая — что таким же, третья — что более беспокойным.

Однако видим тенденцию роста надежды на более мирный мир: если сейчас такое представление имеет треть украинцев, то еще в ноябре 2023 года было 26%.

‍В абсолютном большинстве стран, где проводился опрос, доминирует переживание, что мир будет более беспокойным. К примеру, в Западной Европе так считают 55%, а в Восточной — 42%. Таким образом, у украинцев есть несколько больше надежд на улучшение ситуации безопасности в мире.

Методика опроса

End of Year Survey (EoY) — это глобальный ежегодный опрос международной социологической ассоциации Gallup International о будущем, счастье и ожидании населения разных стран.

В 2025 году опрошено 59636 респондентов в 60 странах мира. В Украине опрос EoY уже третий год проводит Социологическая группа «Рейтинг» (Rating Group).

Это первый выпуск публикации из серии EoY. Его тема — общие ожидания украинцев со следующего года. Для этого в ноябре 2025 года мы спросили 1000 граждан об их видении общей ситуации, ожиданиях экономического развития и мира в мире.