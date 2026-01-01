Что ожидают украинцы от 2026 года — опрос Rating Group

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 января 2026, 16:38 Читати українською

Что ожидают украинцы от 2026 года — опрос Rating Group

Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год. Но тенденция — на снижение положительных настроений и увеличение скепсиса относительно изменений. Об этом идет речь в опросе Rating Group.

Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидание украинцев

В 2023 году половина (51%) украинцев считала, что следующий год будет лучше, а сейчас такое мнение имеют 39%. Тем не менее, это все еще относительно более частый взгляд на ситуацию.

‍Процент тех, кто считает, что ничего не изменится, составляет 27% (по сравнению с 20% в 2024 году). Также практически не изменилась доля пессимистов: как и в 2024 году, сейчас каждый четвертый респондент считает, что следующий год будет хуже.

Более оптимистично на ситуацию смотрят жители сел, а также люди пожилого возраста 51+. Больше всего пессимизма — среди молодых мужчин, особенно в возрасте 18−35.

В целом в Западной и Восточной Европе преобладают настроения стагнации и ухудшения. На этом фоне украинцы, скорее, оптимисты.

Экономические ожидания

Как и год назад, украинцы готовятся к экономическим трудностям. Это вписывается в общеевропейский и мировой тренд экономического пессимизма.

Представления об экономических перспективах почти не изменились за год: около двух третей респондентов считают, что 2026 год будет годом экономических трудностей, каждый десятый ожидает, что будет процветание, а каждый пятый — что ничего не изменится. В 2023 году доля экономического пессимизма была несколько ниже (52%), но вот уже второй год держится на уровне 63−64%.

Чуть оптимистичнее экономические ожидания у жителей Запада, сел. И опять же более негативное видение у молодых мужчин.

В целом, экономический пессимизм является глобальным трендом, особенно в Западной и Восточной Европе. В свою очередь, Украина входит в топ-5 стран с самым большим экономическим пессимизмом вместе с Бельгией, Францией, Латвией и Германией.

‍Ожидание мира в мире

В обществе растет надежда на мир в мире.

Сценарии по миру в мире разбились примерно поровну: одна треть украинцев считает, что год будет более мирным, вторая — что таким же, третья — что более беспокойным.

Однако видим тенденцию роста надежды на более мирный мир: если сейчас такое представление имеет треть украинцев, то еще в ноябре 2023 года было 26%.

‍В абсолютном большинстве стран, где проводился опрос, доминирует переживание, что мир будет более беспокойным. К примеру, в Западной Европе так считают 55%, а в Восточной — 42%. Таким образом, у украинцев есть несколько больше надежд на улучшение ситуации безопасности в мире.

Методика опроса

End of Year Survey (EoY) — это глобальный ежегодный опрос международной социологической ассоциации Gallup International о будущем, счастье и ожидании населения разных стран.

В 2025 году опрошено 59636 респондентов в 60 странах мира. В Украине опрос EoY уже третий год проводит Социологическая группа «Рейтинг» (Rating Group).

Это первый выпуск публикации из серии EoY. Его тема — общие ожидания украинцев со следующего года. Для этого в ноябре 2025 года мы спросили 1000 граждан об их видении общей ситуации, ожиданиях экономического развития и мира в мире.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами