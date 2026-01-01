Зимняя поддержка 6500: более 370 тысяч украинцев уже получили деньги. Больше всего тратили на одежду

В конце 2025 г. Министерство социальной политики, семьи и единства ввело программу единовременной помощи 6500 для наименее защищенных категорий населения. На сегодняшний день уже профинансировало более 381 346 заявок на сумму более 2,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Кому оказывалась поддержка

Особенностью этой программы стало то, что сразу четыре категории детей — это дети до 18 лет в малообеспеченных семьях, дети из числа ВПЛ, являющиеся получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, дети, над которыми установлена опека или попечительство, дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и в приемных семьях — смогли получить такую помощь.

Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них 385 170 было согласовано. Для тех, кто получил согласование заявки, но не получил выплату, средства поступят в течение 10 дней.

Государство уже профинансировало более 381 346 заявок на сумму свыше 2,5 млрд грн. Люди, получившие помощь, уже тратят деньги.

Куда тратили средства

Так, например, 252,278 транзакций было проведено на приобретение одежды, 19 951 — на обувь. 42,037 транзакций выполнено для приобретения детской одежды. Еще 80 341 покупка совершена в сетях аптек.

Программа стартовала 21 ноября и продлилась до 17 декабря. Выплаты имеют целевое назначение и в течение полугода их можно потратить на одежду, обувь и лекарства.