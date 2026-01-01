Гетманцев спрогнозировал перезагрузку государственных органов финансового блока в 2026 году

Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев озвучил , какие изменения по его мнению (по прогнозу) произойдут в 2026 году.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Топ-10 самого важного. Без лишних деталей

«Первое, второе и третье — будет мир. Условия будут тяжелые, вызовут критику, но мир будет. Соответственно начнется демобилизация, а мобилизация прекратится. Большим вызовом станет обеспечение прав и достойного места в мирной жизни ветеранов.

Четвертое — выборы всех уровней. Понятно, что мир к этому приведет.

Пятое. Мы будем в необходимой степени обеспечены финансированием. Этот процесс будет идти очень тяжело, упираться в трудные решения в парламенте и сопротивление политиканов, но деньги нам удастся обеспечить.

Шестое. Детенизация. Она будет идти и продолжаться. Это не вопрос выбора. Это данность. Советую всем, кто до сих пор практикует — завязывайте как можно скорее. Последуют последствия.

Седьмое. Начнется восстановление страны. Это будут большие целевые деньги, масштабный процесс и чрезвычайная ответственность. Дело всей страны. Надо не упустить шанс.

Восьмое. Кадровые изменения. Вряд ли в декабре вы увидите большинство тех во власти, кто сейчас. И не только в связи с выборами.

Девятое. Состоится или начнется (в части БЭБ и таможни — завершится) перезагрузка государственных органов финансового блока.

Десятое. Значительно ускорится евроинтеграция. Не хочу сглазить, но ожидаю дату вступления в ЕС — политическое решение партнеров", — написал Гетманцев.

По его словам, в 2026 году будет много событий и черных лебедей на внешней арене.