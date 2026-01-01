Гетманцев спрогнозировал перезагрузку государственных органов финансового блока в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 января 2026, 14:49 Читати українською

Гетманцев спрогнозировал перезагрузку государственных органов финансового блока в 2026 году

Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев озвучил, какие изменения по его мнению (по прогнозу) произойдут в 2026 году.

Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев озвучил, какие изменения по его мнению (по прогнозу) произойдут в 2026 году.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТоп-10 самого важного.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Топ-10 самого важного. Без лишних деталей

«Первое, второе и третье — будет мир. Условия будут тяжелые, вызовут критику, но мир будет. Соответственно начнется демобилизация, а мобилизация прекратится. Большим вызовом станет обеспечение прав и достойного места в мирной жизни ветеранов.

Четвертое — выборы всех уровней. Понятно, что мир к этому приведет.

Пятое. Мы будем в необходимой степени обеспечены финансированием. Этот процесс будет идти очень тяжело, упираться в трудные решения в парламенте и сопротивление политиканов, но деньги нам удастся обеспечить.

Шестое. Детенизация. Она будет идти и продолжаться. Это не вопрос выбора. Это данность. Советую всем, кто до сих пор практикует — завязывайте как можно скорее. Последуют последствия.

Седьмое. Начнется восстановление страны. Это будут большие целевые деньги, масштабный процесс и чрезвычайная ответственность. Дело всей страны. Надо не упустить шанс.

Восьмое. Кадровые изменения. Вряд ли в декабре вы увидите большинство тех во власти, кто сейчас. И не только в связи с выборами.

Девятое. Состоится или начнется (в части БЭБ и таможни — завершится) перезагрузка государственных органов финансового блока.

Десятое. Значительно ускорится евроинтеграция. Не хочу сглазить, но ожидаю дату вступления в ЕС — политическое решение партнеров", — написал Гетманцев.

По его словам, в 2026 году будет много событий и черных лебедей на внешней арене.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Vadimra
Vadimra
1 января 2026, 16:16
#
Пан Гетьманцев скромно забув згадати, що його також перезавантажать.
+
0
Vadimra
Vadimra
1 января 2026, 16:25
#
Засуетились

Выборы, выборы, все кандидаты п ры
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает artem890047 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами