С сегодняшнего дня в Украине заработала система электронного аудита — Е-аудит. Это современный цифровой инструмент налогового контроля. Он будет способствовать еще большей прозрачности в отношениях между бизнесом и налоговой. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Украина запускает Е-аудит: новый формат налогового контроля
Как работает Е-аудит
«Минимум вмешательств и максимум ответственности. Все быстро и объективно. Фокус контроля, прежде всего, на рисковых операциях. Вместо десятков документов — один стандартизированный электронный файл SAF-T UA», — рассказала Карнаух.
Е-аудит это:
- автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;
- применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;
- выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;
- формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.
Система автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.
Основной источник таких данных — файл SAF-T UA.
Он содержит всю ключевую информацию:
- о хозяйственных операциях;
- бухгалтерский учет;
- активы;
- налоговые обязательства;
- другие первичные характеристики деятельности налогоплательщика.
Кто должен подавать файл SAF-T UA?
- крупные налогоплательщики исключительно в случае получения запроса налоговой при документальной проверке и в соответствии с требованиями законодательства.
Перед тем как запустить в промышленную эксплуатацию систему, ГНС долгое время ее тестировала.
В ходе эксперимента ГНС получила более 900 стандартных аудиторских файлов. Это помогло проверить его работоспособность, усовершенствовать процессы обработки данных и подготовить ее к работе в реальных условиях. И благодарим всех налогоплательщиков и участников меморандумов, которые присоединились к этому эксперименту.
