Украина запускает Е-аудит: новый формат налогового контроля

С сегодняшнего дня в Украине заработала система электронного аудита — Е-аудит. Это современный цифровой инструмент налогового контроля. Он будет способствовать еще большей прозрачности в отношениях между бизнесом и налоговой. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Как работает Е-аудит

«Минимум вмешательств и максимум ответственности. Все быстро и объективно. Фокус контроля, прежде всего, на рисковых операциях. Вместо десятков документов — один стандартизированный электронный файл SAF-T UA», — рассказала Карнаух.

Е-аудит это:

автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;

применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;

выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;

формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Система автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.

Основной источник таких данных — файл SAF-T UA.

Он содержит всю ключевую информацию:

о хозяйственных операциях;

бухгалтерский учет;

активы;

налоговые обязательства;

другие первичные характеристики деятельности налогоплательщика.

Кто должен подавать файл SAF-T UA?

крупные налогоплательщики исключительно в случае получения запроса налоговой при документальной проверке и в соответствии с требованиями законодательства.

Перед тем как запустить в промышленную эксплуатацию систему, ГНС долгое время ее тестировала.

В ходе эксперимента ГНС получила более 900 стандартных аудиторских файлов. Это помогло проверить его работоспособность, усовершенствовать процессы обработки данных и подготовить ее к работе в реальных условиях. И благодарим всех налогоплательщиков и участников меморандумов, которые присоединились к этому эксперименту.