В Украине с 1 января заработало Национальное учреждение развития. Что известно

С 1 января 2026 года в Украине начало работу Национальное учреждение развития (НУР) — государственный финансовый институт, созданный на базе Фонда развития предпринимательства (ФРП). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно об учреждении

Модель деятельности Национального учреждения развития соответствует лучшим европейским практикам, в частности, подходам KfW, объединяющим институциональную автономность и стратегическое партнерство с Правительством.

НУР будет работать как финансовое учреждение с особым статусом, по принципу «институции второго уровня», без цели получения прибыли.

С принятием закона о НУР произошла трансформация не только самого учреждения, но и трансформация банковской системы из двухуровневой в трехуровневую, в которой НБУ будет осуществлять реализацию монетарной политики, а НУР будет обеспечивать доступность финансирования приоритетных для Правительства отраслей экономики через банки Украины.

Ее ключевая миссия — обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. У учреждения есть автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса.

Полномочия и направления деятельности

Законом определен широкий мандат Национального учреждения развития, в частности:

предоставление финансовых услуг (кредитование, гарантии, дилерская деятельность);

предоставление грантов и других видов безвозмездной и безвозвратной финансовой помощи;

компенсацию процентных ставок, основной суммы и других платежей по кредитам, лизингу, факторингу, гарантиям, а также компенсацию страховых премий и взносов;

разработка, сопровождение и администрирование государственных, региональных и местных программ, проектов международной технической помощи, инициатив международных финансовых организаций, иностранных государств и Европейского Союза;

посредничество в распределении средств между финансовыми учреждениями в рамках программ и проектов;

оценку эффективности и анализ влияния программ, инвестиционные исследования и финансовый анализ;

поддержку просветительских мероприятий;

инвестиционную деятельность

Институция восстановления

Национальное учреждение развития призвано стать центральным элементом финансовой инфраструктуры обновления Украины, объединяя государственную экономическую политику, международное партнерство и реальные финансовые возможности для украинского бизнеса. Создание НУР является важным шагом к системной поддержке МСП, привлечению международных ресурсов и обеспечению устойчивого экономического роста страны.