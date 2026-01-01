Безопасность, энергетика и кадры: что сдерживало бизнес-активность в декабре 2025 года

Бизнес в декабре сохранил сдержанные оценки результатов текущей экономической деятельности. Дальнейшее ухудшение ситуации безопасности, длительные отключения электроэнергии, рост производственных затрат бизнеса, разрушение производственных и логистических мощностей, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор и дальше сдерживали экономическую активность предприятий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Оценка бизнеса

В декабре 2025 года ИОДА составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел наивысшее значение в декабре за все годы с начала опросов.

Предприятия торговли десятый месяц подряд положительно оценили свои текущие экономические результаты и в четвертый раз подряд были самыми оптимистичными среди респондентов благодаря увеличению предложения продовольственных товаров, сезонному росту спроса и замедлению инфляции: секторальный индекс в декабре составил 52.2 по сравнению с 53.4 в ноябре 49.9).

Предприятия сферы услуг и дальше смягчали сдержанные оценки относительно своих экономических перспектив благодаря устойчивому потребительскому спросу и замедлению инфляции: секторальный индекс в декабре вплотную приблизился к нейтральному уровню, составив 49.8 по сравнению с 49.1 в ноябре 2025 года (в декабре 2004 г.).

Предприятия строительства более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая сезонность строительных работ и существенные перебои с энергоснабжением: секторальный индекс в декабре составил 47.6 по сравнению с 50.0 в ноябре 2025 года (в декабре 2024 года — 43.4).

Предприятия промышленности снова предоставили самые сдержанные оценки результатов своей деятельности ввиду дефицита электроэнергии, увеличения производственных затрат и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в декабре составил 46.5 по сравнению с 46.8 в ноябре 2025 года (в декабре 2024 года — 44.6).

Предприятия строительства и торговли ожидали умеренного удорожания цен на продукцию собственного производства / стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне сохранения высоких темпов роста закупочных цен. В то же время предприятия промышленности и сферы услуг повысили оценки по удорожанию как цен поставщиков, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ситуация на рынке труда смягчилась. Респонденты сфер строительства и торговли были оптимистично настроены по поводу общей численности работников, а предприятия промышленности и сектора услуг сохранили сдержанные оценки.