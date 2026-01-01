Нацбанк в 2026 году запускает стресс-тестирование ключевых банков

Стресс-тестирование в 2026 году будут проходить крупнейшие банки по трем критериям: размер взвешенных на риск активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов, а также банки, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года.