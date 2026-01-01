Стресс-тестирование в 2026 году будут проходить крупнейшие банки по трем критериям: размер взвешенных на риск активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов, а также банки, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года.
Нацбанк в 2026 году запускает стресс-тестирование ключевых банков
Кого будет тестировать нБУ
По этому подходу стресс-тестирование пройдут 26 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- УкрСиббанк;
- ОТП Банк";
- Креди Агриколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк;
- ПУМБ;
- Банк «Пивденний»;
- Таскомбанк;
- Универсал Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- ВСТ Банк;
- А-банк;
- МТБ Банк;
- Банк Львов;
- Идея Банк;
- Аккордбанк;
- Банк Альянс;
- Глобус Банк;
- Радобанк.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины будут обнародованы до 31 декабря 2026 года.
Напомним
30 декабря 2025 г. Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений.
