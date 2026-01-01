В четверг, 1 января, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и 14 копеек продаж.
Курс валют в четверг: евро в банках упало на 14 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 3 копейки, а в продаже на 5 копеек. Евро не изменилось в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,05−42,55 грн. Евро покупают за 49,45 грн, а продают за 50,03 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,35, евро — 49,80−50,05 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,20−42,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,51−49,62 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии