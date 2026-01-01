В 2026 году Налоговая проведет 4,5 тысячи проверок бизнеса

4,5 тысяч проверок запланировала ГНС в 2026 году. Преимущественно во внимание налоговиков попали компании — 78%. Больше проверок запланировано на весну. По количеству визитов налоговиков лидируют Киев и область, Днепропетровщина и Львовщина. В перечне ГНС также оказались лидеры украинского бизнеса, пишет Опендатабот.

Проверки бизнеса

4558 проверок запланировала Государственная налоговая служба в этом году — на 5% меньше, чем в прошлом. Пик активности налоговиков предварительно приходится на март и апрель. А вот меньше всего визитов нанесут налоговики в начале года: всего 278 проверок.

Кому стоит ждать проверки Налоговой

Больше всего в этом году ГНС планирует уделить компаниям — на них приходится 78% или 3542 запланированных проверок. В каждом пятом случае гостей из Налоговой стоит ждать фопам — 1016 проверок. А вот у бизнесов, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ, запланировано только 258 проверок.

«Проблемных» компаний в перечне не так уж много: у 5 бизнесов возбуждено дело о банкротстве, 3 компании в состоянии прекращения и 1 компания пытается восстановить платежеспособность с помощью санации.

Где больше всего будет проверок

Больше всего проверок ждет компаний в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства — по 21%. С большим отрывом на третьем месте по запросу налоговиков оказались бизнесы, занимающиеся производством пищевых продуктов: 5% проверок.

Наиболее активными будут налоговики столицы и области — 1067 проверок, Днепропетровщины — 372 и Львовщины — 264 проверки.

Традиционно, ГНС посетит и крупнейший бизнес страны. Так, в перечне есть и компании, которые попали в десятку лучших в своей сфере по данным Индекса 2025. Речь идет о Нафтогазе Украины, Камет-стале, МХП, Розетке и NOVUS.