Копейки, на которых можно заработать до 30 тыс. грн и больше

В предыдущих статьях по украинской нумизматике я рассказывал о памятных и инвестиционных монетах Украины, их особенностях и привлекательности, с инвестиционной точки зрения. Но не только эти монеты могут принести их владельцам значительный доход. Есть и обиходные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен.

Сразу оговорюсь, что здесь я буду рассматривать только обиходные монеты, а не пробные (о которых можно писать отдельно). Обиходные монеты выпускаются для обслуживания денежного обращения. Они, как правило, имеют большие, а иногда и миллионные тиражи. И в этом их специфика. При таких тиражах всегда находятся отличия штемпелей, которыми изготавливаются монеты, особенно в момент наладки печатных станков или при их модернизации во время чеканки.

Бывают ошибки металла, из которого изготавливают монету (несоответствие металла номиналу монеты), а то и вообще, по сути, брак — двойной реверс монеты (номинал монеты с двух сторон) или двойной аверс (с двух сторон лицевая сторона монеты с гербом). Кроме того, часть редких экземпляров обиходных монет Украины имеют разновидности штемпелей в виде количества ягод в орнаменте и т. д.

Монеты одного и того же года могут, в зависимости от разновидности штемпеля, либо приравниваться по стоимости к номиналу, либо стоить в десятки и тысячи раз дороже.

Поэтому, совет 1. Для точной оценки купите каталог украинских монет и проверьте по нему, сколько стоит ваша монета на специализированных аукционных площадках нумизматов. Это может быть Violity, Нью-аукцион и другие. Так можно примерно прикинуть, сколько реально можно заработать.

Совет 2. Для оперативной оценки стоит сразу отметить себе более редкие годы и номиналы обиходных монет (и их некоторые разновидности), которые востребованы нумизматами. Подобное решение сузит круг поиска именно редких и дорогих позиций. В основном это период с 1992 по 2014 годы, цены указаны в гривнах в 2025 году, а сама таблица, как и часть иллюстраций редких разновидностей, взята мною на сайте Monety in UA:

Совет 3. Спрос на обиходные редкие украинские монеты значительный, рынок ликвидный и очень динамичный, чем часто пользуются мошенники. Поэтому, при покупке подобных монет стоит обязательно проконсультироваться с опытным специалистом, либо перед покупкой как минимум изучить подобную монету под микроскопом или с очень мощной лупой. Многие подделки (в первую очередь, «переделка» обычной монеты данного года на редкую разновидность) при таком пристальном изучении будет видна. Особенно, когда «стираются» или «добавляются» ягоды в узоре, обрабатывается гурт и т. п.

Несколько «хитов» украинских обиходных монет

Речь пойдет именно о монетах, которые были в реальном обращении, а не о пробных экземплярах. Они действительно могут порадовать своей стоимостью, если найдете их у себя дома (1, 2, 5 и 25 копеек уже изъяты Нацбанком из обращения) или в своем кошельке (10 копеек, 50 копеек и 1 гривна — они в повседневном обращении до сих пор). Хотя, например, ту же 1 большую «золотую или латунную» гривну НБУ уже давно практически заменил на 1 «серебряную» гривну с другим дизайном и меньшим размером).

1 копейка 1992 года. Известно 9 разновидностей этой монеты, но самые редкие среди них — это 1.11АЕ, 1.35АА.

Общие признаки для всех монет 1 копейка 1992 года: гладкий гурт (ребро монеты), на реверсе указан номинал «1 копійка», на аверсе — дата «1992», государственный герб и надпись «Україна». Отличаются монеты формой листьев, гравировкой зерен на аверсе и размером ягод на реверсе.

Чтоб определить штамп аверса, посмотрите на форму правого верхнего листа:

круглая верхушка листа — штампы 1.11, 1.12, 1.13;

прямая верхушка листа — штамп 1.2;

ступенчатая верхушка листа — штампы 1.31, 1.33, 1.35.

1 копейка 1992 года может иметь один из двух вариантов реверса — АА или АЕ. Они отличаются по размеру ягод: АА — мелкие ягоды, АЕ — крупные ягоды.

Чтоб узнать разновидность монеты, сначала нужно определить штамп аверса (сторона, где герб), а затем — штамп реверса (сторона, где указан номинал), т. е. сначала смотрим на форму правого верхнего листа, а потом — на величину ягод.

Самые редкие разновидности 1 копейки 1992 года

Разновидность 1.11АЕ

Особенности:

круглая верхушка правого верхнего листа;

прямая верхушка левого верхнего листа;

наличие перемычки между первым и третьим зернами второго колоса;

крупные ягоды.

Цена такой разновидности 1.11АЕ на аукционе Виолити варьируется от 3 500 до 14 000 грн.

Разновидность 1.35АА

Особенности:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

мелкие ягоды.

Разновидность 1.35АА редкая и потому стоимость такой 1 копейки 1992 года начинается с 10 000 грн.

10 копеек 1992 года

Монета в 10 копеек 1992 года была отчеканена большим тиражом с разными типами штампов, что дало более 30 ее разновидностей. А самые редкие варианты стоят у нумизматов десятки тысяч гривен.

Одна из самых дорогих разновидностей 10 копеек 1992 года — 4ВАм «английский чекан»

Ее особенности:

выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан);

гурт с мелкой насечкой.

Разновидность 4ВАм не похожа на другие: у нее вдавленный трезубец на выпуклом щите. По легенде, бытующей среди нумизматов, при разработке эскизов художники ошибочно затемнили общий фон и трезубец. Эти эскизы отправили в Англию и по ним были изготовлены штампы для чеканки монет. И хотя штампы не соответствовали замыслу художников, ими все равно отчеканили небольшой тираж монет, чтоб настроить станки для дальнейшей чеканки.

10 копеек 1992 года стоят на рынке от 13 000 грн до 30 000 грн.

Разновидность 3.31ЖАг

Особенности:

толстый средний зуб трезубца;

6 ягод в грозди № 6;

слипшиеся ягоды в гроздях № 1, 2, 5, 6, 7, 8;

с внешней стороны венка нет ягод;

гладкий гурт без насечек.

Разновидность 3.31ЖАг — это первая монета номиналом 10 копеек, которую чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за особенностей изготовления (пока завод осваивал выпуск неспецифической для себя продукции), у них получился гладкий гурт (ребро монеты).

Учитывая редкость монеты, ее начальная цена стартует от 15 000 грн и купить ее даже за такие огромные деньги — реальная удача для коллекционера.

Разновидность 1.14ГАм

Особенности:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

прямой верх у букв «Ї» и «Н», низ загнутый;

Гроздь № 2 имеет форму тупоугольного треугольника;

Ягоды мелкие, в виде точек;

Гурт с мелкой насечкой.

Проще всего отличить данную разновидность от других по буквам «Ї» и «Н»: них верх прямой, а низ загнутый.

Стоимость данной монеты — от 7 000 грн до 14 000 грн.

Разновидность 1.34ЕАм «итальянский шестиягодник»

Особенности:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

6 ягод в шестой грозди (шестиягодник);

гурт с мелкой насечкой.

Разновидность 1.34ЕАм чеканилась «итальянскими штемпелями» на Луганском станкостроительном заводе. Особенность этих монет в том, что у них трезубец с утолщением в верхней части, а на реверсе по 6 ягод в гроздях № 3 и № 6.

Цена подобной монеты на аукционных площадках — от 1 200 грн до 1 800 грн.

25 копеек 1992 года

Хотя монеты в 25 копеек уже и изъяты из обращения, их еще осталось немало на руках у населения.

Разновидность 4БАм «английский чекан».

Особенность: выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан).

Как и в случае с 10 копейками 1992 года, вдавленный трезубец получился на некоторых экземплярах из-за того, что штемпели для чеканки изготовили по ошибочным эскизам. Ими отчеканили на Луганском станкостроительном заводе небольшую партию 25 копеек английскими штемпелями. Как пробные и не соответствующие стандарту, эти монеты не должны были попасть в обращение, но попали, и их находили среди других обиходных монет.

Стоимость подобной монеты в 2025 году колеблется от 5 000 грн до 17 000 грн.

50 копеек 1994 года

У этой обиходной монеты Украины есть 16 разновидностей, среди которых самые редкие и дорогие — 1.1АГм и 1.2АЕс.

1.1АГм маленькие отверстия + «трапеции» (стоимость до 4 000 грн).

Особенности:

мелкие отверстия в нижней части трезубца;

промежутки между листом и отростком в виде трапеции.

Главная особенность разновидности 1.1АГм — это промежутки между листом и отростком в виде «трапеций». Если промежутки треугольные, это совсем другая, более дешевая разновидность.

1.2АЕс 8 насечек на гурте

Особенности:

мелкие отверстия в нижней части трезубца:

тонкая черточка над «Й»;

мелкие ягоды. К ягодам в гроздях № 1, 7 и 8 черенки не примыкают;

8 насечек на гурте.

У разновидности 1.2АЕс на гурте по 8 насечек в каждом рифлении, тогда как у обычной монеты — 7 или мелкие насечки. Такую разновидность с 8 насечками внесли в каталог в 2013 году, и после этого ее стоимость постоянно росла. Учитывая, что монета редкая, — продают ее не часто. Еще в 2021 году она уже стоила порядка 14 800 грн. В последнее время «проходов» этой разновидности на аукционных площадках просто не было. Эту монету часто подделывают для неопытных коллекционеров, «допиливая» необходимую 8-ю насечку из более дешевых вариантов этой монеты.

1 гривна 1995 года. У этой монеты был очень небольшой тираж в 52 тысячи штук.

В зависимости от разновидности, ее стоимость колеблется от 500 грн до 20 000 грн. Все эти монеты 1995 года имеют одинаковое оформление:

на аверсе размещен трезубец и надписи «Україна», «1995»;

на реверсе указан номинал «1 гривня», окруженный орнаментом из больших треугольников, поделенных на маленькие.

гурт может быть гладкий без надписей или с надписью «Одна гривня».

Среди монет номиналом 1 гривна 1995 года выпуска есть много дорогих разновидностей. Например, 1 гривна, у которой на аверсе указан 1995 год, а на гурте (ребре) — 1992, 1994 или 1996 год. Кроме того, может быть дорогая разновидность с гладким гуртом.

Все эти позиции сразу стартуют от нескольких тысяч гривен и до сумм, превышающих 20 000 гривен.

Например, разновидность 2АА1.1, 2АА1.2, узкий кант, на гурте 1995 год

Гривна 1995 года с узким кантом встречается редко.

На аукционе Виолити в 2020 году разновидность 2АА1.2 была продана за 8 608 грн, а в 2021 году — за 10 002 грн.

Я рассказал только о части самых дорогих обиходных монет Украины. Каждая из них имеет свою историю, которая неразрывно связана с историей Украины. Поэтому перед тем, как окончательно сложить в копилку «на память» или потратить мелочь, проверьте ее на уникальность.

Ведь, как и любое хобби, нумизматика — это не только увлечение, но и инвестиция, которая часто оказывается выгоднее многих стандартных инструментов вложения денег.