Кабмин продлил ограничение спецпенсий на 2026 год: кого это коснется

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее особый порядок выплаты спецпенсий в течение 2026 года. Согласно документу, выплаты, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, будут частично ограничены с помощью понижающих коэффициентов. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Эти мероприятия вводятся на период действия военного положения в соответствии с Законом о Государственном бюджете.

Кто подпадает под ограничение

Новый порядок касается пенсий, назначенных по специальным законам. В список попали бывшие прокуроры, народные депутаты, государственные служащие, судейские эксперты, работники Нацбанка, Кабмина и дипломаты. Также ограничения распространяются на выплаты ученым, журналистам и лицам, уволенным с военной службы (за исключением непосредственных участников боевых действий).

Как будет работать механизм «срезки»

Понижающие коэффициенты будут применяться не ко всей пенсии, а только к той части, которая превышает установленный порог в 10 прожиточных минимумов. Чем больше это превышение, тем строже становится ограничение:

На сумму от 10 до 11 минимумов будет насчитываться только 50% (коэффициент 0,5);

На часть от 11 до 13 минимумов — 40% (коэффициент 0,4);

На часть от 13 до 17 минимумов — 30% (коэффициент 0,3);

На часть от 17 до 21 минимума — 20% (коэффициент 0,2);

Все, что превышает 21 прожиточный минимум, будет выплачиваться в размере всего 10% суммы превышения (коэффициент 0,1).

Кого ограничения не касаются

Правительство сохранило полный размер выплат для защитников Украины. Коэффициенты не применяются к пенсиям лиц, непосредственно участвовавших в АТО/ООС или мерах по отражению полномасштабной агрессии ha.

Также под ограничения не подпадают пенсии в случае потери кормильца, получающих семьи погибших или пропавших без вести воинов. Данные о статусе получателей Пенсионный фонд будет проверять через Реестр ветеранов войны.

Постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

Напомним

Утвержденный Госбюджет на 2026 год предусматривает, что с 1 января 2026 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 грн.