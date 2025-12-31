Курс доллара и евро упали в среду, 31 декабря, во время межбанковских торгов. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Гривна укрепилась на межбанке в последний день 2025 года
|
Открытие 31 декабря
|
Закрытие 31 декабря
|
Изменения
|
42,33/42,40
|
42,20/42,30
|
13/10
|
49,69/49,76
|
49,51/49,61
|
18/15
Официальный курс: доллар — 42,35 грн, евро — 49,79 грн.
Средний курс в банках: 42,05−42,55 грн/доллар, 49,50−50,17 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,23−42,40, евро — 49,80−50,05 грн.
Источник: Минфин
