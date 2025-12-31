Multi от Минфин
українська
31 декабря 2025, 19:35

Trump Media запускает новую криптовалюту

Медиахолдинг Trump Media and Technology Group Corp. (TMTG), владеющий соцсетью Truth Social, объявил о запуске собственного цифрового токена. Новую криптовалюту бесплатно распределят среди акционеров компании в качестве вознаграждения за лояльность. Об этом пишет Bloomberg.

Медиахолдинг Trump Media and Technology Group Corp. (TMTG), владеющий соцсетью Truth Social, объявил о запуске собственного цифрового токена.

Что известно

Компания Дональда Трампа реализует этот проект в партнерстве с одной из крупнейших криптобирж мира —Crypto.com. Технической базой для выпуска актива станет блокчейн Cronos.

Согласно заявлению TMTG, распределение будет происходить по простой формуле: каждый акционер получит один цифровой токен за каждую акцию, которой он владеет. По данным Bloomberg, сам Дональд Трамп является крупнейшим владельцем бизнеса с долей 41%, поэтому он станет основным бенефициаром этой эмиссии.

Для чего нужен этот токен

Важно понимать, что новый актив, вероятно, не будет классической криптовалютой для спекуляций. Компания предупредила, что:

  • Токены не дают права собственности на акции DJT.
  • Они могут быть недоступны для передачи или обмена на наличные деньги.

Основная цель — предоставление владельцам доступа к бонусам, скидкам на продукты Trump Media и другим преференциям.

Рынок отреагировал на новость сдержанным оптимизмом: на премаркете в среду акции Trump Media (тикер DJT) выросли примерно на 3,3%.

Криптоимперия Трампа разрастается

Это далеко не первый шаг медиаимперии 47-го президента США в сторону цифровых активов. Ранее в этом году компания обозначила планы по выходу на рынки криптовалютных накоплений и финансовых продуктов.

Помимо корпоративных инициатив, семья Трампов продвигает децентрализованный финансовый проект (DeFi) World Liberty Financial, который оперирует токеном WLFI и стейблкоином USD1. Также Трамп выпустил собственный мемкойн TRUMP.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года существенно изменило регуляторный ландшафт. Летом было принято новое законодательство, упрощающее надзор за сектором, а ряд громких дел против криптокомпаний был закрыт или приостановлен.

Что такое «утилитарный токен» (Utility Token)

То, что предлагает Trump Media, больше всего напоминает концепцию Utility Token (служебного токена). В отличие от биткоина, который является средством сбережения стоимости, или акций, дающих право на дивиденды, служебный токен работает как «жетон» в парке аттракционов. Он имеет ценность только внутри конкретной экосистемы.

В данном случае токен служит инструментом геймификации акционерного капитала. Это попытка превратить пассивных владельцев акций в активных пользователей продуктов компании (Truth Social, стриминги и т. д.). Фактически, это современный аналог клубной карты лояльности, но реализованный на блокчейне для большей прозрачности и хайпа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
