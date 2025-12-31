Multi от Минфин
31 декабря 2025, 19:11

Гетманцев объяснил «рекорд» регистраций ФЛП схемами крупного бизнеса

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг критике оптимистические оценки роста количества предпринимателей в Украине. По его словам, аномальный прирост ФЛП не является признаком экономического развития, а свидетельствует о массовом использовании упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов.

Гетманцев объяснил «рекорд» регистраций ФЛП схемами крупного бизнеса

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Математика вместо роста экономики

Комментируя данные об увеличении количества частных предпринимателей даже в военное время, Гетманцев отметил, что реальная причина бума кроется в схемах крупного и среднего бизнеса.

«[Количество ФЛП растет] исключительно в результате распространения схем по уклонению от налогообложения крупного и среднего бизнеса через единый налог. Реальность такова как есть. И математика говорит сама за себя», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также иронически ответил оппонентам, прогнозировавшим «экономический апокалипсис», заметив, что количество предпринимателей формально растет, несмотря на войну.

Глава комитета намекнул на усиление борьбы с теневым сектором в следующем году. Он призвал единомышленников присоединяться к его команде для преодоления тени в 2026 году, хотя конкретных законодательных инициатив в сообщении пока не раскрыл.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что использование ФЛП вместо найма работников в штат («зарплатные ФЛП») остается популярным методом снижения налоговой нагрузки в Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что в IV квартале 2025 года было зарегистрировано 58,2 тыс. новых ФЛП. Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Показатель стал одним из самых высоких за последние годы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
