Кабинет Министров принял решение продлить действие ограничений на вывоз стратегического сырья из страны еще на год. Согласно новому постановлению, до 31 декабря 2026 года будет действовать режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной и топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин продлил ограничения на экспорт древесины и металлолома до конца 2026 года
Металлолом: защита промышленности и экология
Решение по металлолому обусловлено потребностями внутреннего рынка. Несмотря на наличие экспортных пошлин, объемы вывоза лома ранее росли, преимущественно транзитом через третьи страны.
Почему это важно?
- Ресурс для обороны: Брухт является критическим сырьем для металлургических заводов, производящих продукцию для оборонного сектора и восстановления.
- Экологические требования: Использование лома вместо первичной руды существенно снижает выбросы CO2. Это критично для украинских экспортеров в контексте внедрения европейских экологических стандартов (CBAM).
- Экономика: Переработка сырья внутри страны создает добавленную стоимость и рабочие места в отличие от прямого экспорта.
Древесина: дефицит и энергетическая безопасность
Относительно лесоматериалов правительство пролонгировало часть ограничений, которые начали действовать в конце октября 2025 года. Ситуация в отрасли остается сложной из-за нескольких факторов:
- Сокращение заготовки: Из-за боевых действий и заминирования значительных площадей лесов реальные объемы добычи древесины упали.
- Сырьевой голод: Отечественные деревообрабатывающие предприятия работают с перебоями из-за нехватки булыжника.
- Отопительный сезон: Для многих сельских общин топливная древесина остается безальтернативным ресурсом для отопления в зимний период.
Таким образом, введенный запрет преследует цель стабилизировать цены на внутреннем рынке и обеспечить сырьем производителей и население.
