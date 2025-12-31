Multi от Минфин
українська
31 декабря 2025, 18:52

Кабмин продлил ограничения на экспорт древесины и металлолома до конца 2026 года

Кабинет Министров принял решение продлить действие ограничений на вывоз стратегического сырья из страны еще на год. Согласно новому постановлению, до 31 декабря 2026 года будет действовать режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной и топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин продлил ограничения на экспорт древесины и металлолома до конца 2026 года
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Металлолом: защита промышленности и экология

Решение по металлолому обусловлено потребностями внутреннего рынка. Несмотря на наличие экспортных пошлин, объемы вывоза лома ранее росли, преимущественно транзитом через третьи страны.

Почему это важно?

  • Ресурс для обороны: Брухт является критическим сырьем для металлургических заводов, производящих продукцию для оборонного сектора и восстановления.
  • Экологические требования: Использование лома вместо первичной руды существенно снижает выбросы CO2. Это критично для украинских экспортеров в контексте внедрения европейских экологических стандартов (CBAM).
  • Экономика: Переработка сырья внутри страны создает добавленную стоимость и рабочие места в отличие от прямого экспорта.

Древесина: дефицит и энергетическая безопасность

Относительно лесоматериалов правительство пролонгировало часть ограничений, которые начали действовать в конце октября 2025 года. Ситуация в отрасли остается сложной из-за нескольких факторов:

  • Сокращение заготовки: Из-за боевых действий и заминирования значительных площадей лесов реальные объемы добычи древесины упали.
  • Сырьевой голод: Отечественные деревообрабатывающие предприятия работают с перебоями из-за нехватки булыжника.
  • Отопительный сезон: Для многих сельских общин топливная древесина остается безальтернативным ресурсом для отопления в зимний период.

Таким образом, введенный запрет преследует цель стабилизировать цены на внутреннем рынке и обеспечить сырьем производителей и население.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
