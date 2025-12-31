Кабмин продлил ограничения на экспорт древесины и металлолома до конца 2026 года

Кабинет Министров принял решение продлить действие ограничений на вывоз стратегического сырья из страны еще на год. Согласно новому постановлению, до 31 декабря 2026 года будет действовать режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной и топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.