Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 1 января. Согласно данным регулятора, курсы евро и доллара немного упали.
НБУ определил, какими будут курсы доллара и евро в первый день 2026 года
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,35 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в среду (42,39).
Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,79 грн, что на 7 копеек меньше, чем в среду, когда был зафиксирован исторический максимум (49,86).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,7963 (в среду курс был 11,8015).
