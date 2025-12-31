НБУ определил, какими будут курсы доллара и евро в первый день 2026 года

Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 1 января. Согласно данным регулятора, курсы евро и доллара немного упали.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,35 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в среду (42,39).

Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,79 грн, что на 7 копеек меньше, чем в среду, когда был зафиксирован исторический максимум (49,86).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,7963 (в среду курс был 11,8015).

