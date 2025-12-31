По оперативной информации за январь — декабрь 2025 фактические поступления в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов, которые контролирует ГНС, составляют 1 трлн 246 млрд грн. Это +20,2% или 209,3 млрд грн к факту прошлого года. Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Налогоплательщики за 2025 год пополнили бюджет на 1,246 трлн гривен
План поступлений по налогам и сборам
Несмотря на сверхсложные условия, план поступлений по налогам и сборам выполнен на 97,4 %. И это при том, что он был повышен более чем на 100 млрд грн.
В то же время, стабильное перевыполнение показателей в течение первого полугодия создало необходимый финансовый запас. Благодаря совместной работе ГНС и каждому налогоплательщику удалось избежать значительных недопоступлений в конце года.
Основные источники наполнения за 12 месяцев 2025 года:
- 362,9 млрд грн — налог и сбор на доходы физических лиц;
- 284,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 306,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость (с учетом бюджетного возмещения);
- 163,9 млрд грн — акцизный налог;
- 48,4 млрд грн — рентные платежи.
Возмещение НДС
179,6 млрд грн — возмещение НДС. Ежемесячный показатель возмещения НДС был не ниже 13 млрд гривен.
Источник: Минфин
