Карточку налогоплательщика можно будет оформить через «Дию» и ЦНАП

Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее порядок получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Теперь услуга станет доступна в новых форматах, что позволит родителям быстрее оформлять документ для детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменится

Теперь получить карту для ребенка можно через комплексный сервис «єМалятко», непосредственно в налоговой или при оформлении первой ID-карты. Новое постановление расширяет этот список:

Приложение «Дия»: Услуга доступна онлайн в несколько кликов.

ЦНАПы: Оформить документ можно будет в ближайшем центре предоставления админуслуг без визита в налоговую инспекцию.

После этого документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или расшерить в цифровом формате", — отметил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Восстановление документа

Кроме первичного оформления Минцифры готовит функционал для заказа е-карты в случае потери или повреждения оригинала. Эта возможность будет доступна как взрослым, так и детям.

Пока техническая реализация услуги в «Дие» и ЦНАПах находится в процессе разработки. О запуске сервиса будет сообщено дополнительно.