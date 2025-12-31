Влиятельное британское издание Financial Times обнародовало свое традиционное видение будущего на следующий год. Аналитики газеты прогнозируют, что 2026-й станет годом испытаний для технологического сектора, рекордов для драгоценных металлов и отсутствия быстрых решений в войне России против Украины.

Украина: никаких уступок территориями

В блоке, посвященном Украине, британские журналисты скептически оценивают вероятность «заморозки» конфликта на условиях Кремля. Аналитики FT убеждены, что Владимир Зеленский не пойдет на вывод украинских войск из Донбасса. Такой шаг считается слишком рискованным для государственности и прямо противоречащим Конституции Украины.

Также издание отвергает идею создания «ничейной» демилитаризованной зоны, называя ее нежизнеспособной, поскольку она не удовлетворяет интересы ни Киева, ни Москвы.

По прогнозу, Украина может прекратить сопротивление только по сценарию внезапного и масштабного прорыва обороны, что на данный момент выглядит маловероятным.

Технологии: конец эйфории вокруг ИИ

В технологическом секторе ожидается охлаждение. FT прогнозирует, что «пузырь» искусственного интеллекта может лопнуть в 2026 году. Это приведет к падению профильного рынка на 10−15%. Несмотря на это, технологические гиганты (Big Tech) смогут устоять.

Экономика: золото бьет рекорды, а Tesla теряет позиции

Мировые центральные банки (за исключением Банка Японии) продолжат цикл снижения процентных ставок, пытаясь стимулировать экономику. На этом фоне золото может показать феноменальный рост, превысив отметку в $5000 за унцию.

В то же время для частного бизнеса год будет сложным — ожидается серия громких банкротств. Компания Tesla Илона Маска продолжит терять долю рынка в ключевых регионах: США, Китае и ЕС.

Интересный геоэкономический сдвиг: Африка имеет все шансы опередить Азию по темпам роста ВВП.

Политика: угроза импичмента Трампа

В США Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей, что создаст риски нового импичмента для Дональда Трампа.

В Европе прогнозируется относительная стабильность во Франции и политическая изоляция ультраправой партии «АдГ» в Германии. В Японии пост премьера, вероятно, сохранит Санаэ Такаичи, а в Бразилии снова победит Лула да Силва.

Точность прогнозов FT

Стоит отметить, что прогнозы Financial Times не всегда сбываются. Издание честно признало, что из 20 предсказаний на прошлый год 7 оказались ошибочными.

Наиболее показательной ошибкой стал прогноз по Украине. Год назад газета предполагала, что между Киевом и Москвой будет заключено мирное соглашение, а украинская власть может согласиться на де-факто контроль России над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности от Запада. Как видим, реальность оказалась иной.