Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
31 декабря 2025, 16:21 Читати українською

Война на истощение, крах «пузыря» ИИ и золото по $5000: прогноз Financial Times на 2026 год

Влиятельное британское издание Financial Times обнародовало свое традиционное видение будущего на следующий год. Аналитики газеты прогнозируют, что 2026-й станет годом испытаний для технологического сектора, рекордов для драгоценных металлов и отсутствия быстрых решений в войне России против Украины.

Влиятельное британское издание Financial Times обнародовало свое традиционное видение будущего на следующий год.

Украина: никаких уступок территориями

В блоке, посвященном Украине, британские журналисты скептически оценивают вероятность «заморозки» конфликта на условиях Кремля. Аналитики FT убеждены, что Владимир Зеленский не пойдет на вывод украинских войск из Донбасса. Такой шаг считается слишком рискованным для государственности и прямо противоречащим Конституции Украины.

Также издание отвергает идею создания «ничейной» демилитаризованной зоны, называя ее нежизнеспособной, поскольку она не удовлетворяет интересы ни Киева, ни Москвы.

По прогнозу, Украина может прекратить сопротивление только по сценарию внезапного и масштабного прорыва обороны, что на данный момент выглядит маловероятным.

Технологии: конец эйфории вокруг ИИ

В технологическом секторе ожидается охлаждение. FT прогнозирует, что «пузырь» искусственного интеллекта может лопнуть в 2026 году. Это приведет к падению профильного рынка на 10−15%. Несмотря на это, технологические гиганты (Big Tech) смогут устоять.

Экономика: золото бьет рекорды, а Tesla теряет позиции

Мировые центральные банки (за исключением Банка Японии) продолжат цикл снижения процентных ставок, пытаясь стимулировать экономику. На этом фоне золото может показать феноменальный рост, превысив отметку в $5000 за унцию.

В то же время для частного бизнеса год будет сложным — ожидается серия громких банкротств. Компания Tesla Илона Маска продолжит терять долю рынка в ключевых регионах: США, Китае и ЕС.

Интересный геоэкономический сдвиг: Африка имеет все шансы опередить Азию по темпам роста ВВП.

Политика: угроза импичмента Трампа

В США Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей, что создаст риски нового импичмента для Дональда Трампа.

В Европе прогнозируется относительная стабильность во Франции и политическая изоляция ультраправой партии «АдГ» в Германии. В Японии пост премьера, вероятно, сохранит Санаэ Такаичи, а в Бразилии снова победит Лула да Силва.

Точность прогнозов FT

Стоит отметить, что прогнозы Financial Times не всегда сбываются. Издание честно признало, что из 20 предсказаний на прошлый год 7 оказались ошибочными.

Наиболее показательной ошибкой стал прогноз по Украине. Год назад газета предполагала, что между Киевом и Москвой будет заключено мирное соглашение, а украинская власть может согласиться на де-факто контроль России над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности от Запада. Как видим, реальность оказалась иной.

Источник: Минфин
