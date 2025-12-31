Запуск смартфона от Трампа откладывается

Компания Trump Mobile отложила планы по отправке своего эксклюзивного смартфона клиентам до конца этого года. Это стало очередной неудачей для проекта, который обещал вывести на рынок устройство, полностью произведенное в США, как альтернативу гаджетам от Apple и Samsung. Об этом сообщает Financial Times 31 декабря.

Причины задержки и изменение обещаний

Служба поддержки клиентов Trump Mobile сообщила, что причиной задержки поставок стало недавнее прекращение работы правительства США («шатдаун»). Представители компании отметили, что существует «большая вероятность» того, что устройство не будет отправлено в этом месяце.

Смартфон под названием «T1» был анонсирован в июне вместе с мобильным тарифом стоимостью $47,45 в месяц. Изначально компания заявляла, что телефон будет «изготовлен в Соединенных Штатах», а предварительный заказ стоил $100.

Однако эксперты отрасли и аналитики цепочек поставок сразу выразили скептицизм по поводу этих заявлений. Создание массового потребительского устройства исключительно из американских компонентов считается практически невозможным из-за доминирования азиатских поставщиков. Для сравнения: по оценкам IDC, менее 5% компонентов в iPhone производятся в США.

Впоследствии Trump Mobile изменила формулировку в своих рекламных материалах на более размытую — «воплощенный в жизнь в Соединенных Штатах».

Переход на подержанную технику

Пока выпуск собственного смартфона задерживается, Trump Mobile начала предлагать клиентам подержанные устройства от главных конкурентов, которых ранее критиковал Дональд Трамп.

На сайте компании можно приобрести:

iPhone 15 (модель 2023 года) за $629. Компания утверждает, что продает их «без завышенной цены», хотя новый iPhone 16 стоит $699.

Samsung S24 (модель начала 2024 года) за $459. Это немного дешевле, чем официальная цена подержанного устройства на сайте Samsung ($489).

Этот шаг выглядит иронично на фоне заявлений Дональда Трампа, который критиковал Apple за зависимость от Китая и угрожал техногигантам 25-процентными пошлинами, требуя перенести производство в США.