Запуск смартфона от Трампа откладывается

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 декабря 2025, 15:07 Читати українською

Запуск смартфона от Трампа откладывается

Компания Trump Mobile отложила планы по отправке своего эксклюзивного смартфона клиентам до конца этого года. Это стало очередной неудачей для проекта, который обещал вывести на рынок устройство, полностью произведенное в США, как альтернативу гаджетам от Apple и Samsung. Об этом сообщает Financial Times 31 декабря.

Компания Trump Mobile отложила планы по отправке своего эксклюзивного смартфона клиентам до конца этого года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины задержки и изменение обещаний

Служба поддержки клиентов Trump Mobile сообщила, что причиной задержки поставок стало недавнее прекращение работы правительства США («шатдаун»). Представители компании отметили, что существует «большая вероятность» того, что устройство не будет отправлено в этом месяце.

Смартфон под названием «T1» был анонсирован в июне вместе с мобильным тарифом стоимостью $47,45 в месяц. Изначально компания заявляла, что телефон будет «изготовлен в Соединенных Штатах», а предварительный заказ стоил $100.

Однако эксперты отрасли и аналитики цепочек поставок сразу выразили скептицизм по поводу этих заявлений. Создание массового потребительского устройства исключительно из американских компонентов считается практически невозможным из-за доминирования азиатских поставщиков. Для сравнения: по оценкам IDC, менее 5% компонентов в iPhone производятся в США.

Впоследствии Trump Mobile изменила формулировку в своих рекламных материалах на более размытую — «воплощенный в жизнь в Соединенных Штатах».

Переход на подержанную технику

Пока выпуск собственного смартфона задерживается, Trump Mobile начала предлагать клиентам подержанные устройства от главных конкурентов, которых ранее критиковал Дональд Трамп.

На сайте компании можно приобрести:

  • iPhone 15 (модель 2023 года) за $629. Компания утверждает, что продает их «без завышенной цены», хотя новый iPhone 16 стоит $699.
  • Samsung S24 (модель начала 2024 года) за $459. Это немного дешевле, чем официальная цена подержанного устройства на сайте Samsung ($489).

Этот шаг выглядит иронично на фоне заявлений Дональда Трампа, который критиковал Apple за зависимость от Китая и угрожал техногигантам 25-процентными пошлинами, требуя перенести производство в США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами