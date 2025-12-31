США рискуют проиграть Китаю в цифровой гонке из-за ограничений стейблкоинов — Coinbase

Соединенные Штаты рискуют уступить Пекину в глобальной цифровой гонке из-за слишком жесткого регулирования стабильных монет. Такое мнение высказал главный политический директор Coinbase Фарьер Ширзад, комментируя законодательные инициативы Сената.

Китайский козырь: e-CNY как экономный актив

Главным поводом для беспокойства стал контраст в действиях регуляторов:

В Китае с 1 января 2026 года Народный банк КНР официально позволяет начислять проценты на цифровые юани (e-CNY). Это превращает цифровую валюту из простого средства платежа в полноценный инструмент для сбережений.

В США законопроект GENIUS Act предлагает запретить эмитентам стейблкоинов выплачивать доходность владельцам активов.

Ширзад считает это тревожным сигналом, поскольку инвесторы могут отдать предпочтение иностранным CBDC или неамериканским стейблкоинам, приносящим пассивный доход.

Битва лоббистов: банкиры против криптосообщества

Внутри США развернулся масштабный спор по поводу финальной редакции правил:

Позиция криптоиндустрии — Blockchain Association и более 125 компаний призывают Конгресс разрешить доходность. Они утверждают, что без этого цифровые активы США станут неконкурентоспособными.

Позиция банкиров — американская ассоциация банкиров требует жестких ограничений. Традиционные банки боятся оттока клиентов в криптобирж, которые могут предложить более выгодные условия за счет новых технологий.

Защита доллара или интересы элит

Топменеджер Coinbase призвал законодателей сосредоточиться на защите мирового господства доллара, а не на интересах укоренившихся игроков банковского сектора. По его словам, токенизация — это неизбежное будущее, и американские стейблкоины должны стать его основой.

Напомним

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) уже представила первые регуляторные рамки в рамках GENIUS Act, однако прения по выплате процентов остаются главной точкой напряжения.

Ранее «Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп 18 июля 2025 подписал исторический закон GENIUS Act, который вводит четкое регулирование для стейблкоинов. Это первый масштабный закон в США, устанавливающий правовую базу этой категории криптоактивов.