31 декабря 2025, 13:17

Компания Prenetics, которую поддерживает Бекхэм, отказалась от криптостратегии через три месяца после старта

Гонконгская биотехнологическая компания Prenetics Global, известная своей звездной поддержкой со стороны футболиста Дэвида Бекхэма, неожиданно изменила финансовый курс. Менее чем через квартал после громкого заявления о создании корпоративного биткойн-резерва, руководство решило прекратить активную скупку криптовалюты, чтобы перенаправить ресурсы на развитие рынка пищевых добавок. Об этом пишет ForkLog.

Гонконгская биотехнологическая компания Prenetics Global, известная своей звездной поддержкой со стороны футболиста Дэвида Бекхэма, неожиданно изменила финансовый курс.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Разворот на 180 градусов

Всего три месяца назад Prenetics привлекла $48 млн инвестиций с четкой целью — формирование стратегического запаса в первой криптовалюте. Однако реалии бизнеса внесли коррективы в планы менеджмента.

Вместо дальнейшей покупки цифровых активов фирма решила сосредоточиться на развитии собственного велнес-бренда IM8. В компании заявили, что это направление демонстрирует феноменальные результаты, назвав его «самым быстрорастущим в истории индустрии».

Звездные инвесторы и остатки на счетах

Изменение стратегии стало неожиданностью для части инвесторов, ведь среди тех, кто вкладывал средства в Prenetics, были ключевые игроки крипторынка: представители биржи Kraken, компании Exodus, а также проект GPTX под руководством Джихана Ву (известного майнингового предпринимателя).

Несмотря на изменение приоритетов, компания не уходит с крипторынка полностью, а лишь приостанавливает наращивание позиций. На текущем балансе Prenetics Global остаются:

  • Более $70 млн в денежных средствах;
  • 510 биткойнов (что по текущему курсу является значительным активом).

Тренд на подражание MicroStrategy

Решение Prenetics войти в биткойн три месяца назад было частью более широкого тренда среди публичных компаний, известного как «стратегия MicroStrategy». Ее суть заключается в том, что компании, основной бизнес которых может стагнировать или иметь низкую маржинальность, начинают использовать свободные средства для покупки биткойна. Это превращает их акции в своеобразный инструмент доступа к криптовалюте для фондовых инвесторов.

Самым известным последователем этой стратегии является компания MicroStrategy Майкла Сейлора. Ее успех пытались повторить такие фирмы, как японская Metaplanet или американская Semler Scientific. Prenetics пыталась пойти по этому же пути, чтобы оживить интерес к своим акциям, но внезапный успех их товарного бренда IM8 (премиальные добавки для здоровья и долголетия) заставил руководство вернуться к классической модели развития бизнеса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
