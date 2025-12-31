ФОП 3 группы: ставки единого налога остались, но годовой лимит дохода увеличился

Закон о госбюджете не изменил базовые процентные ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей 3 группы, но повысил предельные показатели, влияющие на общую налоговую нагрузку. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Киевской области.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие ставки

Для ФОП третьей группы в 2026 году сохраняются действующие ставки единого налога:

5 процентов дохода — в случае работы без НДС;

3 процента дохода — для плательщиков НДС.

ЕСВ

ЕСВ за себя для ФОП третьей группы составляет 1 902,34 грн. в месяц, а военный сбор уплачивается в размере 1 процента от фактически полученного дохода.

Годовой лимит дохода

В то же время увеличивается годовой лимит дохода, привязанный к минимальной заработной плате и в 2026 году составляет 10 091 049 грн (1167 МЗП), что значительно расширяет возможности для ведения бизнеса.