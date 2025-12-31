Multi от Минфин
українська
31 декабря 2025, 12:17

ФОП 3 группы: ставки единого налога остались, но годовой лимит дохода увеличился

Закон о госбюджете не изменил базовые процентные ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей 3 группы, но повысил предельные показатели, влияющие на общую налоговую нагрузку. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Киевской области.

Закон о госбюджете не изменил базовые процентные ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей 3 группы, но повысил предельные показатели, влияющие на общую налоговую нагрузку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие ставки

Для ФОП третьей группы в 2026 году сохраняются действующие ставки единого налога:

  • 5 процентов дохода — в случае работы без НДС;
  • 3 процента дохода — для плательщиков НДС.

ЕСВ

ЕСВ за себя для ФОП третьей группы составляет 1 902,34 грн. в месяц, а военный сбор уплачивается в размере 1 процента от фактически полученного дохода.

Годовой лимит дохода

В то же время увеличивается годовой лимит дохода, привязанный к минимальной заработной плате и в 2026 году составляет 10 091 049 грн (1167 МЗП), что значительно расширяет возможности для ведения бизнеса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Vadimra
Vadimra
31 декабря 2025, 12:38
#
Візьмемо ліміт для ФОП 3‑ї групи на 2025 рік — 9 336 000 грн і поділимо на курс євро на 31.12.2024 ≈ 43,93 грн/євро.
Розрахунок:
9 336 000÷43,93≈212 480 євро9\,336\,000 \div 43,93 \approx 212\,480\ \text{євро}9336000÷43,93≈212480 євро
✅ Отже, ліміт ФОП 3‑ї групи на 2025 рік у євро за курсом на кінець 2024 року ≈ 212 480 €.

2026 рік — ФОП 3‑я група
10 091 049 грн ≈ 202 576 євро
(10 091 049 ÷ 49,86(31.12.2025) ≈ 202 576)

Даешь ИИ вместо коррупционеров-налоговиков
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 декабря 2025, 13:47
#
Тільки 560тис ФОПів з більше ніж 1,9млн мають
задекларований річний дохід більше 1 млн грн.

Можливо використання ШІ в податковій допоможе
збільшити кількість ФОПів з доходом більше 1 млн грн.

+
0
Vadimra
Vadimra
31 декабря 2025, 14:18
#
І знова купа маячні від qwerty

Звісно, ні ШІ, ні податківці не можуть «створити ФОПів. Коли ви вже зрозумієте, що ФОПи, то золотий фонд нації. Та їх треба «холить и лелеять».

До речі, нагадую, що у 2026 році, окрім очікуємой вами зміни про ПДВ для ФОПів,
Україна пообіцяла ЄС та МВФ прийняти наступні закони:

--Оцінка ефективності податкової
Законопроект: Nº12359
Суть змін: Запровадження прозорої оцінки роботи податкових органів за міжнародними стандартами (TADAT).

Митні процедури та санкційні активи
Законопроект: Nº14281
Суть змін: Удосконалення митних процедур щодо активів, стягнутих у дохід держави в межах санкцій.

Протидія ухиленню від сплати податків (ATAD)
Законопроект (не зареєстровано, готує КМУ)
Суть змін: Гармонізація податкового законодавства з директивами ЄС ATAD щодо протидії агресивному податковому плануванню.
Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.

Митний кодекс України (нова редакція)
Законопроект: (не зареєстровано, готує КМУ)
Суть змін: Підготовка нової редакції Митного кодексу на основі Митного кодексу ЄС
Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.

Звітність зі сталого розвитку та аудит
Законопроекти: Nº13598, Nº14016
Суть змін: Запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення правил аудиту відповідно до права ЄС.
Пото
+
0
Vadimra
Vadimra
31 декабря 2025, 14:21
#
І зверніть увагу щодо «агресивного податкового планування»

Будуть «гасить» прокладки з BVI та Кипру, які так полюбляють ваші куміри Порох та Свинарчук
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 декабря 2025, 14:54
#
Vadimra

Спочатку відкрийте публічно доступну декларацію кандидата у президенти Зеленського В.О.
та порахуйте кількість офшорів — Кіпр, Беліз, Італія, Британські Віргінські острови
а вже потім щось мені дорікайте іншими ПІБ.

https://public.nazk.gov.ua/documents/98a80581-f9af-40ec-95c7−9283b69f9b4e
+
0
Vadimra
Vadimra
31 декабря 2025, 14:57
#
Чудово. Дії ті ж самі
Корупціонерів розстріляти, їх майно націоналізувати
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Qwerty1999, Vadimra
