Закон о госбюджете не изменил базовые процентные ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей 3 группы, но повысил предельные показатели, влияющие на общую налоговую нагрузку. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Киевской области.
ФОП 3 группы: ставки единого налога остались, но годовой лимит дохода увеличился
Какие ставки
Для ФОП третьей группы в 2026 году сохраняются действующие ставки единого налога:
- 5 процентов дохода — в случае работы без НДС;
- 3 процента дохода — для плательщиков НДС.
ЕСВ
ЕСВ за себя для ФОП третьей группы составляет 1 902,34 грн. в месяц, а военный сбор уплачивается в размере 1 процента от фактически полученного дохода.
Годовой лимит дохода
В то же время увеличивается годовой лимит дохода, привязанный к минимальной заработной плате и в 2026 году составляет 10 091 049 грн (1167 МЗП), что значительно расширяет возможности для ведения бизнеса.
Розрахунок:
9 336 000÷43,93≈212 480 євро9\,336\,000 \div 43,93 \approx 212\,480\ \text{євро}9336000÷43,93≈212480 євро
✅ Отже, ліміт ФОП 3‑ї групи на 2025 рік у євро за курсом на кінець 2024 року ≈ 212 480 €.
2026 рік — ФОП 3‑я група
10 091 049 грн ≈ 202 576 євро
(10 091 049 ÷ 49,86(31.12.2025) ≈ 202 576)
задекларований річний дохід більше 1 млн грн.
Можливо використання ШІ в податковій допоможе
збільшити кількість ФОПів з доходом більше 1 млн грн.
До речі, нагадую, що у 2026 році, окрім очікуємой вами зміни про ПДВ для ФОПів,
Україна пообіцяла ЄС та МВФ прийняти наступні закони:
--Оцінка ефективності податкової
Законопроект: Nº12359
Суть змін: Запровадження прозорої оцінки роботи податкових органів за міжнародними стандартами (TADAT).
Митні процедури та санкційні активи
Законопроект: Nº14281
Суть змін: Удосконалення митних процедур щодо активів, стягнутих у дохід держави в межах санкцій.
Протидія ухиленню від сплати податків (ATAD)
Законопроект (не зареєстровано, готує КМУ)
Суть змін: Гармонізація податкового законодавства з директивами ЄС ATAD щодо протидії агресивному податковому плануванню.
Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.
Митний кодекс України (нова редакція)
Законопроект: (не зареєстровано, готує КМУ)
Суть змін: Підготовка нової редакції Митного кодексу на основі Митного кодексу ЄС
Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.
Звітність зі сталого розвитку та аудит
Законопроекти: Nº13598, Nº14016
Суть змін: Запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення правил аудиту відповідно до права ЄС.
