31 декабря 2025, 10:57

Пользователи iPhone, которые игнорируют обновления, рискуют стать жертвами кибератак

Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу: пользователи iPhone, которые игнорируют обновления системы, рискуют стать жертвами серьезных кибератак. Уязвимости, обнаруженные в операционной системе, уже активно используются злоумышленниками, а компания Apple фактически поставила пользователей перед жестким выбором: переход на новую версию iOS или полное отсутствие защиты. Об этом сообщает Forbes.

Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу: пользователи iPhone, которые игнорируют обновления системы, рискуют стать жертвами серьезных кибератак.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ловушка с обновлениями: iOS 18 больше не спасает

По последним аналитическим данным, сотни миллионов владельцев iPhone до сих пор не установили актуальное программное обеспечение, оставаясь на старых версиях операционной системы. Многие из них рассчитывали остаться на проверенной версии iOS 18, ожидая обновления безопасности iOS 18.7.3.

Однако Apple изменила правила игры. Компания отменила выпуск этого промежуточного обновления для большинства моделей (исключение сделали только для iPhone XS, XS Max и XR).

Теперь у пользователей, чьи устройства совместимы с актуальной прошивкой iOS 26, остался только один путь: либо обновиться до iOS 26.2, либо остаться на уязвимой iOS 18.7.2 без каких-либо патчей безопасности.

«Быстрый мониторинг онлайн-форумов через неделю после подтверждения этой информации выявил неприятный сюрприз. Многие пользователи заявляют о намерении остаться на iOS 18.7.2 и вообще избегать обновления. Это плохая новость», — отмечают обозреватели.

В чем опасность: детали уязвимостей

Эксперты подчеркивают, что речь идет не о теоретических, а о реальных угрозах. Найденные «дыры» в безопасности касаются движка WebKit, который отвечает за работу браузеров и отображение веб-контента.

Маюреш Дани из компании Qualys, специализирующейся на облачной безопасности, объяснил серьезность ситуации:

«Две критические уязвимости WebKit — это нарушения безопасности памяти, которые, по подтверждению Apple, использовались в качестве оружия в реальных целенаправленных атаках на конкретных лиц, пользовавшихся устройствами до iOS 26. Уязвимость позволяет злоумышленникам напрямую выполнять вредоносный код».

Джеймс Мод из компании BeyondTrust также призвал не медлить:

«Пользователи должны срочно обновить все свои уязвимые устройства Apple. Даже если сейчас это связано лишь с небольшим количеством целенаправленных атак, этот эксплойт быстро станет обязательным инструментом для широкого круга злоумышленников».

«Опасный декабрь» для смартфонов

Ситуация осложняется тем, что аналогичные предупреждения поступили и для владельцев Android-смартфонов. Google также выпустил критические обновления, что позволило журналистам окрестить этот период «Опасным декабрем».

Однако если в экосистеме Android проблемой является то, что около 30% телефонов физически устарели и больше не получают обновлений, то в случае с Apple проблема заключается в нежелании самих пользователей обновляться.

Почему это важно

Apple дает понять, что поддержка старых версий ОС (даже таких популярных, как iOS 18) прекращается быстрее, чем раньше. Это заставляет пользователей переходить на новое ПО, даже если оно им не нравится визуально или функционально.

Современный смартфон — это ключ к банковским счетам, цифровым документам и криптокошелькам. Использование устройства с известной уязвимостью («дырой», о которой знают хакеры) равносильно тому, чтобы оставить квартиру с открытой дверью.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
