Стало известно, кого Нацбанк будет проверять в рамках финмониторинга в 2026 году

Национальный банк запланировал в 2026 году выездные проверки по соблюдению банками требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного законодательства и законодательства в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) семи банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.