Стало известно, кого Нацбанк будет проверять в рамках финмониторинга в 2026 году

Национальный банк запланировал в 2026 году выездные проверки по соблюдению банками требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного законодательства и законодательства в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) семи банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Какие банки будут проверять
- в I квартале — Украинский капитал;
- во II квартале — Коминбанк; УкрСиббанк;
- в III квартале — Скай Банк; ЕПБ;
- в IV квартале — Асвио Банк и Банк Глобус.
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, учитывая, в частности, результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.
