За 11 месяцев этого года поступления туристического сбора выросли на 35,4% или на 88,4 млн грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Всего в местные бюджеты перечислено 338,4 млн гривен. Об этом говорится в данных ГНС.
Несмотря на войну, туристический сбор в Украине вырос более чем на треть. Самые популярные направления
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие самые популярные направления
Самыми популярными туристическими направлениями остаются Киев и Львовщина, которые вместе получили почти 40% от всей суммы сбора:
- Киев — 68,8 млн грн,
- Львовская область — 61,6 млн грн.
Среди других регионов-лидеров:
- Ивано-Франковская область — 45,6 млн грн,
- Закарпатская область — 30,4 млн грн.
Туристический сбор является важным источником наполнения местных бюджетов, средства из которого направляются на:
- развитие туристической инфраструктуры;
- благоустройство территорий;
- поддержку культурных и праздничных мероприятий;
- улучшение сервисов для гостей регионов.
Читайте также: Новые туристические налоги в 2026 году: пять направлений, где отдых обойдется дороже
Кто и как платит туристический сбор
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.
Налоговые агенты — это субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги временного размещения (гостиницы, хостелы, дома отдыха
Ставки сбора устанавливаются местными советами за каждые сутки:
- до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
- до 5% — для иностранцев.
Кто освобождается от уплаты
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);
- ветераны войны.
Комментарии