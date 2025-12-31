Несмотря на войну, туристический сбор в Украине вырос более чем на треть. Самые популярные направления

За 11 месяцев этого года поступления туристического сбора выросли на 35,4% или на 88,4 млн грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Всего в местные бюджеты перечислено 338,4 млн гривен. Об этом говорится в данных ГНС.

Какие самые популярные направления

Самыми популярными туристическими направлениями остаются Киев и Львовщина, которые вместе получили почти 40% от всей суммы сбора:

Киев — 68,8 млн грн,

Львовская область — 61,6 млн грн.

Среди других регионов-лидеров:

Ивано-Франковская область — 45,6 млн грн,

Закарпатская область — 30,4 млн грн.

Туристический сбор является важным источником наполнения местных бюджетов, средства из которого направляются на:

развитие туристической инфраструктуры;

благоустройство территорий;

поддержку культурных и праздничных мероприятий;

улучшение сервисов для гостей регионов.

Кто и как платит туристический сбор

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.

Налоговые агенты — это субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги временного размещения (гостиницы, хостелы, дома отдыха и т. п. ). Именно они перечисляют собранные средства в местный бюджет. Список таких агентов обнародуется на сайтах местных советов.

Ставки сбора устанавливаются местными советами за каждые сутки:

до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;

до 5% — для иностранцев.

Кто освобождается от уплаты